Zijn eigen schuld? Merlier zegt wat er fout liep na verloren sprint op BK gravel

Geen eerste Belgische titel in het gravel voor Tim Merlier. In Westerlo werd hij verrassend geklopt door Niels Vandeputte in de sprint en moest hij uiteindelijk tevreden zijn met plek drie.

Na enkele criteriums was het BK gravel de eerste echte wedstrijd van Tim Merlier sinds het einde van de Tour. In Westerlo brak hij de koers open, maar zat hij in de finale met drie renners van Alpecin-Deceuninck in een groepje. 

Vandeputte, Kielich en Vermeersch vielen Merlier aan, die hem bleven aanvallen. Merlier hield wel alles onder controle en er werd gesprint voor de Belgische titel, maar daarin moest Merlier zich toch gewonnen geven. 

"Ik zat al vanop 400 meter in de wind, maar ik panikeerde niet", zei Merlier achteraf bij Sporza. Pas toen ik een tand wou bijschakelen, merkte ik dat de rest al twee tanden groter zat." Doordat hij wat ziek was geweest, was Merlier vergeten om een grotere versnelling te vragen. 

Was Merlier te gretig op BK gravel?

Merlier hield op zo'n 50 meter van de streep zijn benen stil, Vandeputte en Kielich gingen nog over hem en pakten goud en zilver. Heeft Merlier dan zichzelf genekt door al vroeg in de koers te tonen dat hij goede benen had? 

"Natuurlijk heeft niemand het mij gemakkelijk gemaakt. Normaal kan ik mijzelf een beetje wegsteken, maar nu wist de rest al snel dat ik goede benen had. Niemand wou dan met mij naar de streep en uiteindelijk wint iemand anders. Of ik hier wakker van ga liggen? Absoluut niet. Ik ga goed slapen."

