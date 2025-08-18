Zonder Van der Poel: Nederland doet duidelijke WK-selectie uit de doeken

Nederlands bondscoach Koos Moerenhout heeft zijn selectie voor het WK in Rwanda bekendgemaakt. Zoals verwacht is Mathieu van der Poel er niet bij.

Dat Mathieu van der Poel eind september niet aan de start zou staan van het WK in Rwanda, is al enkele maanden duidelijk. De Nederlander vindt het parcours te zwaar en focust op het WK mountainbike half september.

Nederland komt zo zonder uitgesproken kopman aan de start van het WK. Thymen Arensman, Bauke Mollema, Wout Poels, Koen Bouwman, Sam Oomen en Frank van den Broek zullen Nederland vertegenwoordigen op het WK.

Nederland met klimmers naar WK in Rwanda

Arensman, die ook de tijdrit rijdt, krijgt na zijn twee ritzeges in bergritten in de Tour wel een streepje voor. "Maar ook een aantal andere renners krijgt zeker de vrijheid zich te mengen richting de finale", zegt bondscoach Moerenhout.

"De kansen van de Nederlanders liggen vooral op anticiperen wat er gebeurt in de koers en dan maken dat we weg zijn. Aan de andere kant, zal het ook wel echt een slijtageslag worden. Dus ik denk dat het een wedstrijd wordt die niet zal liegen."



"De beste renners gaan op dit parcours vanzelf van voren komen. Onze renners hebben de juiste voorbereiding gedaan en bezitten de juiste kwaliteiten, dus ik hoop er zoveel mogelijk in de finale te zien. En wellicht kunnen we zelfs voor een verrassing zorgen."