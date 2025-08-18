Zoon Vanthourenhout helder over Evenepoel: "Doen andere renners minder"

Sven Vanthourenhout is aan de slag gegaan bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij mag binnen enkele maanden ook Remco Evenepoel verwelkomen.

Bij de Belgische wielerbond werkten Remco Evenepoel en Sven Vanthourenhout al succesvol samen met een wereldtitel op de weg (2022), wereldtitels in het tijdrijden (2023 en 2024) en twee olympische titels (2024).

Hun eerste kampioenschap, het WK in Leuven in 2021, verliep wel niet zo goed. Er was discussie over de tactiek en Evenepoel viel van veel te ver aan, waardoor hij ook de kansen van Van Aert fnuikte.

Toch bouwden Vanthourenhout en Evenepoel nadien een goede band op. Binnenkort vinden ze elkaar terug bij Red Bull-BORA-hansgrohe. "Onze hond heet ook Remco, trouwens", zegt Wendy De Vos, de ex-vrouw van Vanthourenhout bij HUMO.

Goede band met Evenepoel

Ook Stan Vanthourenhout, de 17-jarige zoon van Sven die recent moest stoppen met koersen door hartproblemen, is fan van Evenepoel. Hij ontmoette Evenepoel al enkele keren toen hij zijn vader vergezelde als bondscoach.

"Hij was altijd bijzonder vriendelijk", zegt Stan Vanthourenhout over Evenepoel. "Dan ga je iemand automatisch leuk vinden. Er zijn renners die minder snel een gesprekje aangaan met een gewone fan."