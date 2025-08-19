📷 Mathieu van der Poel lacht met... zichzelf bij rentree in mountainbiken

Mathieu van der Poel gaat eind deze maand weer mountainbiken. Hopelijk komt hij er dit keer zonder kleerscheuren vanaf.

Mathieu van der Poel reed afgelopen weekend het na-Tourcriterium in Etten-Leur. Vandaag begint het echte werk met de Renewi Tour, maar eind deze maand staat er nog een belangrijke afspraak op de agenda.

Op 31 augustus rijdt de Nederlander in Les Gets ook nog een mountainbikewedstrijd, als voorbereiding op het WK dat er in september al heel snel aankomt.

Punten rapen voor een betere startplek zit er echter niet meer in. Het gaat bij de Nederlander louter om nog wat kilometers te maken op de mountainbike.

Mathieu van der Poel gaat mountainbiken

De UCI kondigde op haar Instagrampagina aan dat Van der Poel weer gaat mountainbiken. De Nederlander kwam zelf met een opmerking op dat bericht.

“Hopefully not back on the ground”, klonk het bij Van der Poel, verwijzend naar zijn vele valpartijen in het mountainbiken. Een opmerking die snel meer dan 2.000 likes kreeg van wielerliefhebbers.