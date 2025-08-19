📷 Schitterend of spuuglelijk: Vind jij de truitjes van Lotto Cycling Team voor de Vuelta mooi?

Alex Segaert maakt zijn debuut in een grote ronde tijdens de Vuelta a España. Lotto Cycling Team trekt met een uitgebalanceerde selectie, maar vooral opvallende truitjes naar Spanje.

Lotto Cycling Team heeft vandaag haar selectie bekendgemaakt voor de 90e editie van de Vuelta a España. Onder de acht geselecteerde renners bevindt zich de 22-jarige Alex Segaert, die voor het eerst zal deelnemen aan een grote ronde. De Belgische formatie combineert ervaring met jong talent en mikt op zichtbaarheid en offensief koersgedrag.

Segaert, die eerder dit seizoen indruk maakte met top-10 plaatsen in Dwars Door Vlaanderen en de Baloise Belgium Tour, krijgt in de Vuelta een prominente rol in de tijdritten. “Ik kijk ernaar uit om me te meten met de wereldtop op het grootste toneel,” aldus Segaert. Zijn deelname werd eerder uitgesteld na het missen van de Tourselectie, maar de ploeg ziet de Vuelta als een ideale gelegenheid voor zijn verdere ontwikkeling.

Alec Segaert rijdt eerste grote ronde uit zijn carrière

Sportdirecteur Mario Aerts licht de keuze toe. “Onze selectie voor deze Vuelta brengt sprinters, klimmers en jonge talenten samen die hun eerste drieweekse ronde ontdekken. Voor Alec en Liam Slock wordt dit een belangrijke mijlpaal. We willen offensief koersen, elke kans grijpen en bovenal elke dag onze ploegkleuren tonen.”

Die ploegkleuren zullen dit jaar extra in het oog springen. Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de Nationale Loterij in het peloton, rijdt Lotto Cycling Team in een speciaal ontworpen trui. Het ontwerp combineert historische elementen uit eerdere Lotto-tenues, waaronder het zalmroze van Predictor-Lotto en de iconische sterren van Lotto-Eddy Merckx. Smaken verschillen, maar opvallen doen ze in ieder geval.

Naast Segaert bestaat de selectie uit Elia Viviani, Jasper De Buyst, Eduardo Sepúlveda, Jonas Gregaard, Liam Slock, Arjen Livyns en Lars Craps. Viviani is het speerpunt in de sprintetappes, terwijl Sepúlveda en Gregaard mikken op aanvallend koersgedrag in de bergen. Livyns en Craps zullen als allrounders ondersteuning bieden in diverse wedstrijdfasen.