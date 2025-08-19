Bondscoach Ludwig Willems komt met verrassend nieuws over Lotte Kopecky

Het waren geen gemakkelijke maanden voor Lotte Kopecky. Het is uitkijken of onze landgenote vol voor een nieuwe wereldtitel kan gaan.

De winst op het WK vorig jaar, gestuurd door Justine Ghekiere, zijn beelden die nog altijd op het netvlies van heel veel wielerliefhebbers staan. Hoe de twee de Nederlandse dames het nakijken geven wat een waar spektakel.

Dit jaar focuste SD Worx-Protime met Lotte Kopecky volledig op het eindklassement op de Tour de France, maar dat werd een stevige ontgoocheling. Het was duidelijk niet het ding waarvoor onze landgenote haar hele jaar wil opofferen.



Lees ook... Kopecky en Bossuyt naar de Spelen? Voor de bondscoach is dat nog geen uitgemaakte zaak

“De Tour was voor haar zowel fysiek als mentaal niet makkelijk, maar intussen heeft ze alles op een rijtje gezet en lijkt die knop omgedraaid”, zegt bondscoach Ludwig Willems in een interview met Het Nieuwsblad. “Het is een kwestie van weer de juiste drive en conditie te vinden.”

Lotte Kopecky kan opnieuw wereldkampioen worden

Volgens Willems gaat het Kopecky lukken om tegen het WK, binnen bijna zes weken, weer helemaal klaar te zijn. Het parcours is alvast op haar lijf geschreven en de kans op een nieuwe wereldtitel is dan ook groot.

“Toen er maanden geleden sprake van was dat het WK misschien toch niet in Rwanda zou plaatsvinden en er al gewag werd gemaakt van een plan B in het Zwitserse Martigny, herinner ik mij dat Lotte vurig hoopte dat het niet zover zou komen”, gaat Willems verder.

Martigny zou te zwaar geweest zijn voor Kopecky. In Rwanda is de kans groot dat ze een nieuwe wereldtitel pakt. “Toch als ze honderd procent is. Maar daar ga ik vanuit. Zo niet, sluit ik niet uit dat ze nog liever helemaal niet gaat”, verrast Willems nog.