Dopingzondaar Bjarne Riis gigantisch zwaar door het slijk gehaald

In een vlijmscherp interview bij het Franse radioprogramma Les Grandes Gueules du Sport op RMC heeft voormalig profrenner en ploegleider Jerôme Pineau ongezouten kritiek geuit op ex-Tourwinnaar Bjarne Riis. Pineau spaarde de Deen niet en noemde hem "een symbool van alles wat fout liep in het wielren

Pineau reageerde furieus op recente uitspraken van Riis, waarin deze zijn dopingverleden relativeerde. “Hij zegt dit alsof iedereen in hetzelfde schuitje zat als hij – maar hoe zou hij dat weten? Gilles Delion reed zuiver. Riis heeft samen met zijn Telekom-bende de carrières verwoest van renners die het anders hadden kunnen doen. Het is ronduit schandalig.”

De Fransman uitte ook zijn verontwaardiging over Riis’ huidige activiteiten. “Hij neemt geld aan om lezingen te geven bij bedrijven. Zulke mensen moeten het zwijgen worden opgelegd. Hij heeft geen spijt, geen schaamte en toch krijgt hij nog steeds een podium.”

Gigantische uithaal naar Bjarne Riis

Pineau ging verder en analyseerde Riis’ carrière. “Toen hij voor het eerst voor Castorama reed, kon hij geen brug over. Dan gaat hij naar Telekom en wint hij plotseling de Tour de France, terwijl hij zegt: ‘Dat is gewoon het systeem’ terwijl hij vals speelt. Deze mensen zijn ziek. Riis is niets meer dan een chemisch product.”

De uitspraken van Pineau komen op een moment dat het wielrennen opnieuw worstelt met geloofwaardigheid. “Als we echt schoon willen zijn, moeten we durven zeggen: Riis heeft die Tour niet gewonnen. Punt.”

Met deze krachtige woorden zet Pineau de discussie over doping en verantwoordelijkheid in het wielrennen opnieuw op scherp. Zijn boodschap is duidelijk: wie het peloton heeft bedrogen, hoort geen podium meer te krijgen.