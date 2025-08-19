Kopecky en Bossuyt naar de Spelen? Voor de bondscoach is dat nog geen uitgemaakte zaak

Vormen Lotte Kopecky en Shari Bossuyt een koppel op het madison? Het antwoord op die vraag moeten we nog niet meteen verwachten.

“Back to basics”: die boodschap stuurde Lotte Kopecky enkele dagen geleden de wereld in, met een foto waarop ook Shari Bossuyt op de piste te zien was.

Meteen werd aangenomen dat de twee zullen toewerken naar de Olympische Spelen van 2028. In Parijs was het succeskoppel er niet bij, door de dopingschorsing van Bossuyt.



Lees ook... Bondscoach Ludwig Willems komt met verrassend nieuws over Lotte Kopecky

Maar dat blijkt bijlange nog niet het geval te zijn, zo meldt bondscoach Tim Carswell in een gesprek met Sporza naar aanleiding van het baanwielrennen in Praag.

“Kopecky en Shari Bossuyt hebben samen al mooie kampioenschappen gereden, maar ook Katrijn De Clercq en Hélène Hesters zijn de laatste jaren geëvolueerd”, aldus Carswell.

Geen madison in Praag

Het WK wordt eind oktober gereden in Chili en de knopen daarvoor zijn op het madison nog niet doorgehakt. “We hebben dus vier sterke rensters om uit te kiezen”, gaat de bondscoach verder.

Hoe Kopecky en Bossuyt dat zelf zien is momenteel niet geweten. Het madison wordt in Praag niet gereden, dus daar zal niet veel duidelijkheid komen. “Het is nog te vroeg om die vraag te kunnen beantwoorden”, aldus Carswell.