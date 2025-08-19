Neemt hij hen mee? Bondscoach Serge Pauwels overweegt twee onverwachte namen voor EK

Bondscoach Serge Pauwels overweegt selectie van Uijtdebroeks en Lecerf voor het EK wielrennen. De jonge renners maken indruk en passen bij het profiel van het parcours in de Ardèche.

Met het forfait van gevestigde namen als Wout van Aert, Tim Wellens en Thibau Nys lijkt de samenstelling van de Belgische selectie voor het Europees kampioenschap eenvoudiger. Toch benadrukt bondscoach Serge Pauwels dat de keuze allerminst vanzelfsprekend is. De recente prestaties van Cian Uijtdebroeks en Junior Lecerf zorgen voor nieuwe afwegingen.

Uijtdebroeks, winnaar van de Tour de l’Ain en tweede in de Ronde van Tsjechië, is volgens Pauwels opnieuw een serieuze kandidaat. “Ik had begin dit jaar al contact met Cian, omdat het parcours van zowel het WK als het EK hem goed ligt,” aldus Pauwels in La Dernière Heure.



“Door de problemen in de eerste seizoenshelft had ik zijn selectie even ‘in de koelkast’ gezet. Maar hij heeft goed hersteld en zijn vorm is duidelijk in stijgende lijn. We hebben recent opnieuw serieus gesproken, ook met zijn team.”

Trekken Uijtdebroeks en Lecerf naar het EK?

Ook Lecerf, winnaar van de Ronde van Tsjechië, maakt indruk. Pauwels ziet in hem een renner met potentieel voor het EK. “Ik sprak al met Junior in april. Hij presteert uitstekend en het parcours van het EK ligt hem. Maar net als Cian is hij nog maar 22 jaar. Een wedstrijd van meer dan 250 kilometer is op die leeftijd een stevige uitdaging. Ik zal hem binnenkort opnieuw spreken om zijn ambities te peilen.”

Het parcours van het EK in de Drôme en Ardèche telt 203 kilometer en 3.300 hoogtemeters, wat het iets minder zwaar maakt dan het WK in Rwanda. Pauwels erkent dat dit een rol speelt in de overweging. “Voor beide renners is het EK wellicht beter geschikt. In elk geval zullen er, naast Remco Evenepoel, duidelijke overeenkomsten zijn tussen de EK- en WK-selectie.”

De definitieve selectie moet binnenkort bekendgemaakt worden. Pauwels benadrukt dat hij zorgvuldig te werk gaat en dat de gesprekken met renners en ploegen bepalend zijn. “Het is belangrijk dat de renners niet alleen fysiek klaar zijn, maar ook gemotiveerd en ambitieus. Dat geldt zeker voor jonge talenten als Uijtdebroeks en Lecerf.”