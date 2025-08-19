OFFICIEEL Visma Lease a Bike verrast met nieuwe naam voor WorldTour-ploeg

Visma Lease a Bike versterkt het WorldTour-team met de voormalige triatleet Anton Schiffer. De Duitse renner maakt per 1 oktober zijn debuut op het hoogste niveau.

Team Visma Lease a Bike heeft vandaag bekendgemaakt dat Anton Schiffer, voormalig triatleet en afgestudeerd sportwetenschapper, per 1 oktober 2025 toetreedt tot het WorldTour-team. De 25-jarige Duitser komt over van het continentale Bike Aid en tekent een contract tot eind 2027.

Dat laat de ploeg weten in een officiële persmededeling aan onze redactie. Met deze transfer onderstreept de Nederlandse ploeg haar visie op talentontwikkeling en het benutten van onconventiële sportachtergronden.

Schiffer, die zich pas sinds 2022 volledig toelegt op het wielrennen, heeft zich in korte tijd bewezen als een veelbelovend talent. Dit seizoen boekte hij zijn eerste profzege in de Sibiu Cycling Tour en eindigde hij als tweede in de Tour of Hellas en derde op het Duits kampioenschap op de weg.

Schiffer komt dit seizoen nog in actie

“Misschien is deze stap voor de buitenwereld een verrassing, maar voor mijzelf gezien het verloop van dit seizoen niet meer,” aldus Schiffer. “Ik kijk ernaar uit om voor het eerst als een echte prof voor mijn sport te kunnen leven. Het feit dat ik mezelf vanaf dan volledig op mijn sport kan concentreren, maar ook alle interne experts, het gebruik van de FoodCoach-app, het materiaal en alle ervaring in het team kunnen mij hopelijk naar een hoger niveau brengen als renner.”

Grischa Niermann, Head of Racing bij Visma Lease a Bike, ziet veel potentieel in de nieuwe aanwinst. “We denken dat hij op alle vlakken nog veel kan verbeteren. Uit de gesprekken die we gevoerd hebben, blijkt dat hij echt bij ons past. Ondanks dat hij bij een klein team rijdt, heeft hij toch al zijn eerste profzege kunnen boeken. Dat toont aan dat hij absoluut talent heeft.”