Tadej Pogacar spreekt klare taal: "Hij gaf me het advies om voor Soudal te gaan"

Tadej Pogacar is met voorsprong de beste renner ter wereld. Heel wat andere renners kijken enorm naar hem op.

In Slovenië is het wielrennen enorm populair. Tadej Pogacar steekt er zelfs NBA-ster Luka Doncic voorbij als het over populariteit gaat. In het zog van Pogacar volgen heel wat landgenoten zijn droom om profrenner te worden.

Een van hen is Gal Stare, nog maar 17 jaar oud. “Ik kom uit Komenda en woon een paar huizen verder dan de familie van Tadej Pogacar”, vertelt hij aan Wielerrevue. “Zijn ouders zijn de beste buren die je je kunt wensen.”



Lees ook... Jonas Vingegaard heeft maar één grote opdracht meer: "Uit de Tourvalkuil ontsnappen"

Pogacar kun je tegenwoordig haast nooit meer bij zijn ouders vinden. Volgens Stare duikt hij er enkel nog op rond de periode van Kerstmis.

Pogacar raadde Stare aan naar Soudal te trekken

Pogacar ontfermt zich ook over de nieuwe generatie renners die staat te popelen om in zijn voetsporen te treden. Hij staat hen zelfs met raad en daad bij.

“Vorig jaar heeft hij me wat advies gegeven. Ik moest een keuze maken tussen de juniorenploeg van Soudal Quick-Step en Decathlon AG2R-La Mondiale”, gaat Stare verder.

En zijn oordeel wat duidelijk en dus volgde Stare dat ook. “Hij gaf het advies om voor Soudal te gaan, omdat dat een goede ploeg voor talenten is en er bij Decathlon iets meer druk zou zijn.”