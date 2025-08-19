Tijd om geschiedenis te schrijven: Victor Campenaerts staat voor belangrijk moment in carrière

Victor Campenaerts staat op de drempel van een historische prestatie. Bij winst in een etappe van de Ronde van Spanje voegt hij zich bij een select gezelschap renners die in alle drie de grote rondes een ritzege behaalden.

Campenaerts, bekend om zijn aanvallende koersstijl en tijdritcapaciteiten, heeft reeds bewezen zich te kunnen meten met de wereldtop. Die strijd kan dit jaar nog een apotheose vinden.

In 2021 boekte Campenaerts zijn eerste grote rondezege in de Giro d’Italia, waar hij na een lange ontsnapping de etappe op zijn naam schreef. Drie jaar later volgde een indrukwekkende overwinning in de Tour de France, toen hij de sprint van een kopgroep won.

Met deze twee zeges op zak ontbreekt enkel nog een ritwinst in de Vuelta a España om zijn palmares compleet te maken. Campenaerts trekt dit jaar dan ook met een duidelijk doel naar Spanje.

Een illuster rijtje

Slechts een beperkt aantal renners slaagde erin om in alle drie de grote rondes (Giro, Tour en Vuelta) minstens één etappe te winnen. Onder hen bevinden zich enkele van de grootste namen uit de wielergeschiedenis.

Eddy Merckx, Bernard Hinault en Alessandro Petacchi behoren tot dit selecte gezelschap. Ook moderne kampioenen als Mark Cavendish, Daniele Bennati en Primoz Roglic wisten deze unieke trilogie te voltooien.

Een ritzege in de Vuelta zou Campenaerts niet alleen sportieve erkenning opleveren, maar ook een plaats in de wielerstatistieken die slechts weinigen is gegund. Voor ons land zou het bovendien een extra glansmoment betekenen in een ronde waar landgenoten traditioneel minder vaak triomferen dan in de Giro of Tour.

Campenaerts, die eerder ook het werelduurrecord op zijn naam had staan, heeft zich doorheen zijn carrière steeds onderscheiden door zijn doorzettingsvermogen en tactisch inzicht. Zijn transfer naar Visma Lease a Bike was alvast een schot in de roos voor alle partijen.