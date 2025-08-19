Transferadvies voor Visma Lease a Bike: "Beste van het moment inlijven"

Het is transfertijd in het wielrennen. Ex-renner Michael Boogerd heeft alvast een gouden tip voor Visma Lease a Bike om versterking binnen te halen.

Michael Boogerd heeft deze zomer genoten van de dubbele overwinning van Thymen Arensman in de Tour de France. De Nederlander ligt nog onder contract tot eind 2027 bij INEOS Grenadiers, maar volgens Boogerd moet hij snel vertrekken.

Bij de wielerploeg is immers Dave Brailsford weer aan boord gekomen en die wordt door heel veel mensen geassocieerd met dopinggebruik binnen de ploeg in het verleden.



Boogerd raadt Arensman aan om richting Visma Lease a Bike te trekken. “Ik denk dat het heel belangrijk is voor een ploeg als Visma om de beste Nederlandse klimmer van het moment in te lijven”, klinkt het in het augustus/september-nummer van Wielerrevue.

“Net als de beste sprinter en de beste klassieke renner. Als je identiteit Nederlands is dan moet je je best doen om die renners binnen te halen”, gaat Boogerd verder.

Onmogelijke opdracht voor Team Visma?

Alleen: die laatste twee zijn eigenlijk niet binnen te halen. “Van der Poel zal dat alleen nooit doen, of ze moeten met een enorme zak geld komen. Olav Kooij gaat weg naar Decathlon, dus Arensman lijkt me een goede optie.”

Omdat Arensman een stevig loon heeft bij INEOS beseft Boogerd maar al te goed dat Team Visma hem omwille van die reden zo goed als niet kan binnenhalen op dit moment.