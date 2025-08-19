Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour

Na de Tour de France Femmes ging het bijna uitsluitend over het gewicht van eindwinnares Pauline Ferrand-Prévot. Mathieu van der Poel heeft wel bewondering voor de Française.

Zelf droeg Mathieu van der Poel vier dagen de gele trui in de Tour, maar voor de eindzege kwam hij uiteraard niet in aanmerking. De Nederlander haalde door zijn longontsteking ook de eindstreep in Parijs niet.

Van der Poel domineert in de klassiekers, maar een grote ronde zal hij nooit winnen. "Zelfs als ik tien kilo afval, zal ik de Tour niet winnen. Van haar vind ik het wel ontzettend knap", zegt hij bij het Algemeen Dagblad.

Ferrand-Prévot viel geen tien kilo af, maar de Française verloor toch enkele kilo's in vergelijking met het klassieke voorjaar. Naar schatting verloor de eindwinnares van de Tour zo'n vier à vijf kilo om bergop het verschil te maken.

Wat vindt Van der Poel van Ferrand-Prévot?

Er kwam veel kritiek op het bijzonder lage gewicht van Ferrand-Prévot, maar Van der Poel vindt het wel knap. "Je moet er heel veel karakter voor hebben om daartoe in staat te zijn. Nog lastiger soms dan alle trainingen, is alles ernaast te laten."

Zo strikt op je voeding kunnen letten, is volgens Van der Poel gewoon onderdeel van het wielrennen geworden. "Je kan niet zeggen dat ze geen kracht meer had als je haar zag rondrijden", dient hij de critici ook van antwoord.