Verdiende Roger De Vlaeminck veel geld met koersen? Wielerlegende legt één stevig bedrag op tafel
Foto: © photonews

In een zeldzaam openhartig interview deelt wielerlegende Roger De Vlaeminck details over zijn overstap naar het Italiaanse Sanson in 1978. Inclusief de financiële motieven die daarbij een doorslaggevende rol speelden.

In 1978 tekende Roger De Vlaeminck een contract bij de Italiaanse wielerploeg Sanson. De Vlaeminck, toen al een gevestigde naam in het internationale peloton, kreeg bij zijn overstap een opmerkelijke ploegmaat: Francesco Moser, jarenlang één van zijn grootste rivalen.

“We waren hetzelfde type renner en wilden alle twee winnen en dan ook nog eens in dezelfde koersen. Wat dééd ik daar, bij Moser?” aldus De Vlaeminck in Primo. Zijn antwoord op die vraag is helder: “Ik heb dat contract getekend voor het geld, alleen maar daarvoor.”

De Vlaeminck ontving destijds een bedrag van vijf miljoen Belgische frank voor zijn overstap. “Ik heb toen vijf miljoen Belgische frank gekregen – omgerekend is dat zo’n 125.000 euro.” Rekening houdend met de gemiddelde inflatie van 3,5% over 47 jaar, vertegenwoordigt dat bedrag vandaag een waarde van circa 630.000 euro. Een bedrag dat de financiële aantrekkelijkheid van het contract onderstreept.

Speculaties en discretie over inkomsten Roger De Vlaeminck

Hoewel De Vlaeminck erkent dat hij goed verdiende, blijft hij terughoudend over de exacte omvang van zijn inkomsten. “Ja, ik verdiende veel geld. Maar ik won ook altijd. Nee, da’s niet waar. Bíjna altijd.” Over de vele geruchten die de ronde doen over zijn verdiensten wil hij zich niet uitlaten. “Of alle bedragen die circuleren waarheid bevatten, daar wil ik mij niet over uitspreken.”

De Vlaemincks overstap naar Sanson vond plaats in een periode waarin het professionele wielrennen steeds internationaler werd en financiële belangen een groeiende rol speelden. De aanwezigheid van twee toprenners met vergelijkbare ambities binnen één ploeg was destijds uitzonderlijk en leidde tot interne spanningen. Toch wist De Vlaeminck zijn prestaties op peil te houden, wat zijn reputatie als winnaar versterkte.

Vandaag blijft Roger De Vlaeminck een icoon binnen de Belgische wielersport. Zijn openheid over het financiële aspect van zijn carrière biedt een zeldzaam inzicht in de realiteit achter de schermen van het profpeloton in de jaren zeventig.

