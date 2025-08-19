Wout van Aert krijgt heel mooi compliment van ploegleider

Team Visma Lease a Bike trekt met een uitgebalanceerde selectie naar de Deutschland Tour. Wout van Aert en Matthew Brennan vervullen de hoofdrol voor het team.

De vijfdaagse etappekoers door Duitsland, die plaatsvindt van 20 tot en met 24 augustus, vormt voor Wout van Aert het sluitstuk van zijn intensieve seizoen. Na deelnames aan zowel de Giro d’Italia als de Tour de France, kiest de Belgische kopman ervoor om in Duitsland nog één keer voluit te gaan.

Aan zijn zijde rijdt het 20-jarige Britse talent Matthew Brennan, die dit seizoen al elf zeges op zijn naam schreef en daarmee de meest succesvolle renner van de ploeg is. Ploegleider Robert Wagner is helder over de rolverdeling binnen het team.

Complimenten voor Wout van Aert

“Matthew en Wout zullen samen voor de resultaten moeten zorgen. Matthew gaat zijn kans in de sprints en krijgt daarbij ondersteuning van Wout. Wout zal de sprints aantrekken en bovendien zijn ervaring delen met Matthew”, klinkt het in een persmededeling aan onze redactie.

Wagner komt met heel veel complimenten voor onze landgenoot. “Het is super mooi dat een renner als Wout op die manier samenwerkt met een jong talent als Matthew. Verder zullen we zien hoe het in de zwaardere ritten loopt.”

De Deutschland Tour start met een korte proloog in Essen, gevolgd door heuvelachtige ritten richting Herford, Arnsberg en Kassel. De slotetappe naar Magdeburg biedt kansen voor een massasprint.

Naast Van Aert en Brennan bestaat de selectie uit Niklas Behrens, Steven Kruijswijk, Matisse Van Kerckhove en Menno Huising. Dankzij de UCI-mixregel kan Van Kerckhove, afkomstig uit het opleidingsteam, deelnemen aan deze WorldTour-koers.