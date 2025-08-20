Alpecin-Deceuninck hakt knoop door over Vuelta-deelname van Jasper Philipsen

Na een test in de Ronde van Denemarken en in Hamburg is Jasper Philipsen klaar voor de Vuelta. Hij voert Alpecin-Deceuninck aan in de Spaanse grote ronde.

Afgelopen week hervatte Jasper Philipsen in de Ronde van Denemarken na zijn zware valpartij in de Tour de France. Begin juli brak hij zijn sleutelbeen, waarvoor hij onder het mes moest, en meerdere ribben.

In Denemarken sprintte Philipsen in de tweede etappe naar de vierde plaats, afgelopen zondag deed hij hetzelfde in de Cyclassics in Hamburg. Op topniveau is Philipsen dus nog niet, maar hij is wel klaar voor de Vuelta.

Wint Philipsen meteen eerste rit in de Vuelta?

"Jasper Philipsen wordt onze kopman in de massasprint en zal de steun krijgen van sterke lead-outs van Jonas Rickaert en Edward Planckaert. Zij mogen in de eerste etappe meteen aan de bak voor Philipsen.

De Vuelta gaat zaterdag van start in het Italiaanse Turijn en na zo'n 186 kilometer zal er in Novara wellicht gesprint worden voor de ritzege. Kan Philipsen net als in de Tour meteen toeslaan op dag één in de Vuelta?

Alpecin-Deceuninck mikt volop op ritzeges in de Vuelta en rekent daarvoor in de zwaardere etappes op Gal Glivar, Tobias Bayer, Ramses Debruyne, Oscar Riesebeek en Luca Vergallito.