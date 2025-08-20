Gaat Van Aert deze winter wel crossen? Trainer zegt wat belangrijkste is

Door zijn knieblessure in de Vuelta reed Wout van Aert vorig seizoen slechts enkele crossen. Of hij volgend seizoen in actie komt, is nog niet duidelijk.

Net als vorig jaar laat Wout van Aert het WK en het EK op de weg schieten, maar dit keer is dat een bewuste keuze. Visma-Lease a Bike wil vermijden dat Van Aert fysiek en mentaal uitgeblust is na dit seizoen.

Op 20 september rijdt Van Aert met de Super 8 Classic dan ook zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen. Het WK gravel (12 oktober) in het Nederlandse Zuid-Limburg zou misschien nog aan zijn programma toegevoegd kunnen worden.



Gaat Van Aert crossen deze winter?

Het is echter niet omdat Van Aert al relatief vroeg een punt zet achter zijn wegseizoen dat hij opnieuw meer zal gaan crossen. "Dat hebben we nog niet besproken", zegt zijn trainer Mathieu Heijboer bij Knack.

"Het belangrijkste is dat hij de tijd krijgt om behoorlijk te trainen, met of zonder crossen." Dat Van Aert een stabiele voorbereiding heeft zonder blessures, is de prioriteit van Visma-Lease a Bike. Dat was vorig jaar niet het geval.

Van Aert kon daardoor maar zes crossen rijden, het WK veldrijden voegde zij zelfs maar in laatste instantie toe aan zijn programma. Afwachten dus of Van Aert komend seizoen meer zal gaan crossen.