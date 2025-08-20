Harde reset bij Uijtdebroeks: Visma-Lease a Bike legt plan van aanpak uit

Cian Uijtdebroeks zet na lang blessureleed eindelijk opnieuw goede prestaties neer. Head of Performance Mathieu Heijboer zegt hoe Visma-Lease a Bike hem weer op topniveau kreeg.

Behalve drie koersdagen midden april koerste Cian Uijtdebroeks van half maart tot begin augustus niet. De 22-jarige Belg van Visma-Lease a Bike lag in de lappenmand met rugproblemen, maar sinds zijn rentree doet Uijtdebroeks het uitstekend.

Hij werd negende in de Clasica San Sebastian, hij won een rit en het eindklassement in de Ronde van de Ain en Uijtdebroeks werd tweede in de slotrit en in het eindklassement van de Ronde van Tsjechië.



Volgens Head of Performance Mathieu Heijboer was een harde reset van Uijtdebroeks nodig. Met hulp van een specialist werd een inklemming van de heupzenuw ontdekt en Uijtdebroeks kreeg begeleiding van kinesist Thijs Hertsens en krachttrainer Jarno Voorintholt.

Andere positie Uijtdebroeks op de fiets

Visma-Lease a Bike veranderde ook de fietspositie van Uijtdebroeks. "Hij zat met een te bolle rug op de fiets. Dat veroorzaakte spanning op de zenuwen in zijn bil en onderrug en beperkte zijn krachtoverdracht", zegt Heijboer bij Knack.

Uijtdebroeks zit nu korter en rechter op zijn fiets, waardoor de druk op zijn zenuwen afneemt. Ook de spieren rond zijn bil, heup en onderrug werden versterkt. En met resultaat. "Hij kan nu langer een hoog vermogen vasthouden, presteert beter bij explosieve inspanningen en heeft meer controle over zijn lichaam."