Na de Tour volgde een domper: Tim Wellens start met twijfels aan de Renewi Tour
Tim Wellens reed een fantastische Tour en won een etappe in de Belgische driekleur. Na de Tour liep het allemaal wat minder en dus start Wellens met vraagtekens in de Renewi Tour.

Met vier eindzeges in de Renewi Tour (2014, 2015, 2023 en 2024) is Tim Wellens met voorsprong de recordhouder in de enige Belgische rittenkoers in de WorldTour. Na zijn fantastische Tour was Wellens op papier opnieuw topfavoriet. 

Wellens werd ziek na de Tour

Zelf houdt hij echter een slag om de arm. "Ik ben een beetje ziek geweest na de Tour. Dat is niet ideaal voor de vorm, maar ik ben genezen", verklapte Wellens na de ploegenvoorstelling van de Renewi Tour bij Sporza. 

De voorbereiding was niet ideaal, maar toch wil Wellens zijn ziekte niet inroepen als excuus. Het parcours, zonder tijdrit dit jaar, ligt hem goed en hij hoopt dan ook op een goed eindresultaat. 

Van der Poel, Nys en Van Gils uitdagers in Renewi Tour

Toch zal het niet makkelijk worden voor Wellens, want in de eerste twee ritten zal het opletten zijn voor waaiers en in de lastige heuveletappes zullen onder meer Van der Poel, Nys en Van Gils hem onder druk proberen te zetten. 

Een vijfde eindzege wordt dus niet makkelijk voor Wellens, vooral door het ontbreken van die tijdrit. Na de Tour reed Wellens heel wat criteriums om het ritme te onderhouden, afwachten of dat zal volstaan om de Renewi Tour opnieuw te winnen. 

Tim Wellens

