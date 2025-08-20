"Pogacar rijdt hem in de vernieling": Vingegaard stevig op zijn plaats gezet

Jonas Vingegaard moet Tadej Pogacar niet vrezen in de Vuelta, maar de Deen wil de Sloveen wel bekampen op het WK in Rwanda. Al gelooft niet iedereen in zijn kansen.

Het is nog niet officieel bevestigd, maar Jonas Vingegaard zou op 28 september wel aan de start komen van het WK in Rwanda. Voor de Deen zou het een primeur zijn, nog nooit reed hij een WK bij de profs.

De afgelopen jaren reed Vingegaard amper eendagskoersen, sinds 2023 reed hij vorig jaar enkel de Clasica San Sebastian, waarin hij opgaf. In 2022 werd hij wel 16de in de Ronde van Lombardije, maar wel op twee minuten van Pogacar.



Maakt Vingegaard kans op het WK?

Ook de Italiaanse koers kan dit jaar nog op het programma van Vingegaard komen, maar de Franse ex-prof Stéphane Rossetto geeft hem weinig kans. "Hij zal in de vernieling gereden worden door Pogacar in eendagskoers", zegt hij bij Bistro Vélo.

"Het WK of de Ronde van Lombardije is niet de eerste rit van de Tour de France", gaat Rossetto verder. "Eendagskoersen zijn niet zoals etappes in een grote ronde. Het WK in Kigali zal ruim 250 kilometer zijn: dat is zes of zeven uur op de fiets."

Ook Evenepoel uitdager op WK in Rwanda

"Dat is een andere sport. Vingegaard is niet gewend aan die manier van koersen." En op het WK wordt niet alleen Pogacar een uitdager voor Vingegaard, maar ook Evenepoel. Hij wil na zijn mislukte Tour voor een tweede keer wereldkampioen worden.