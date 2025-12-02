Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Rijdt Jonas Vingegaard in 2026 de Giro en maakt hij zij trilogie zo compleet? Giro-baas Mauro Vegni probeert de Deen te overtuigen door naar Tadej Pogacar te wijzen.

Het parcours van de Giro werd maandag officieel voorgesteld en bevat zeven aankomsten bergop, waarvan vier in de slotweek. Toch krijgen slechts twee ritten het maximum van vijf sterren van de organisatie. 

Minder hoogtemeters in de Giro

Volgend jaar zijn er zo'n 49.000 hoogtemeters in de Giro, zo'n 3.000 minder dan dit jaar. Het moet de toppers die mikken op eindwinst in de Tour overtuigen om volgend jaar toch eens voor de Giro te kiezen. 

Of Evenepoel de Giro zal rijden, is twijfelachtig. Slechts één vlakke tijdrit van 40 kilometer lijkt voor hem onvoldoende om aan de start te komen. Evenepoel neigt dan toch eerder naar de voorjaarsklassiekers en de Ronde van Catalonië.

Kan de Giro Vingegaard overtuigen?

"We hopen dat de ploegen en de renners het positief ontvangen", zegt Giro-baas Mauro Vegni wel bij Tuttobiciweb. En hij denkt dan vooral aan Visma-Lease a Bike en hun kopman Jonas Vingegaard, die nog nooit de Giro reed. 

Lees ook... "Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk wasVegni probeert Vingegaard dan ook met een opvallende uitspraak aan de start te krijgen. "Als Jonas de Giro wint, zou hij de trilogie voltooien vóór Pogacar." Vingegaard won al twee keer de Tour en de Vuelta, de Giro staat nog niet op zijn palmares. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

18:00
Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

20:00
Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

19:00
"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

18:30
Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

17:00
Evenepoel ziet groot verschil bij Red Bull-BORA-hansgrohe: "Drie, vier maanden geleden al geregeld"

Evenepoel ziet groot verschil bij Red Bull-BORA-hansgrohe: "Drie, vier maanden geleden al geregeld"

12:30
Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

08:00
Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

13:30
"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

16:00
Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

15:00
"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

10:00
Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

14:00
Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

13:00
Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

12:00
Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

11:00
"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

09:00
Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

08:30
📷 Slecht nieuws voor deelname Evenepoel? Giro stelt parcours voor 2026 voor

📷 Slecht nieuws voor deelname Evenepoel? Giro stelt parcours voor 2026 voor

01/12
Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

07:30
Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

07:00
Van der Poel traint al weken in Spanje, vader Adrie onthult grootste nadeel daarvan

Van der Poel traint al weken in Spanje, vader Adrie onthult grootste nadeel daarvan

01/12
Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

21:30
Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

20:30
🎥 "Nog nooit zoiets gezien": Matteo Jorgenson diep onder de indruk van ploegmaat

🎥 "Nog nooit zoiets gezien": Matteo Jorgenson diep onder de indruk van ploegmaat

01/12
Merlier wijst aanpak van Philipsen af en zegt wat hij echt belangrijk vindt

Merlier wijst aanpak van Philipsen af en zegt wat hij echt belangrijk vindt

01/12
Johan Bruyneel is hard voor Remco Evenepoel: "Zie geen voordelen, enkel veel risico"

Johan Bruyneel is hard voor Remco Evenepoel: "Zie geen voordelen, enkel veel risico"

01/12
Sluit Van Aert WK veldrijden niet uit? Visma-Lease a Bike geeft Belgische fans hoop

Sluit Van Aert WK veldrijden niet uit? Visma-Lease a Bike geeft Belgische fans hoop

01/12
"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

01/12
Heeft Jurgen Foré hem al gebeld? Tom Boonen onthult of hij terugkeert naar Soudal Quick-Step

Heeft Jurgen Foré hem al gebeld? Tom Boonen onthult of hij terugkeert naar Soudal Quick-Step

01/12
Rijdt Van Aert toch het WK veldrijden? Herygers zegt wat de doorslag zal geven

Rijdt Van Aert toch het WK veldrijden? Herygers zegt wat de doorslag zal geven

01/12
"Dat is niet gebeurd": Bart Wellens is kritisch voor teleurstellende Toon Aerts

"Dat is niet gebeurd": Bart Wellens is kritisch voor teleurstellende Toon Aerts

01/12
Vier keer met drie aan de start én Nys ontloopt Van der Poel en Van Aert bijna niet meer

Vier keer met drie aan de start én Nys ontloopt Van der Poel en Van Aert bijna niet meer

01/12
OFFICIEEL: Biniam Girmay heeft na vertrek bij Intermarché-Wanty een nieuwe ploeg

OFFICIEEL: Biniam Girmay heeft na vertrek bij Intermarché-Wanty een nieuwe ploeg

01/12
Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit

Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit

01/12
OFFICIEEL: Van Aert daagt Van der Poel vijf keer uit, maar zet al vroeg punt achter zijn seizoen

OFFICIEEL: Van Aert daagt Van der Poel vijf keer uit, maar zet al vroeg punt achter zijn seizoen

01/12
"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

30/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Bart Wellens Tadej Pogacar Tim Merlier Lars Van Der Haar Cian Uijtdebroeks Toon Aerts Tom Boonen Primoz Roglic Mads Pedersen Tibor Del Grosso Mathieu Heijboer Freddy Ovett Patrick Lefevere Grischa Niermann Thijs Zonneveld Simon Yates

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved