Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

Rijdt Jonas Vingegaard in 2026 de Giro en maakt hij zij trilogie zo compleet? Giro-baas Mauro Vegni probeert de Deen te overtuigen door naar Tadej Pogacar te wijzen.

Het parcours van de Giro werd maandag officieel voorgesteld en bevat zeven aankomsten bergop, waarvan vier in de slotweek. Toch krijgen slechts twee ritten het maximum van vijf sterren van de organisatie.

Minder hoogtemeters in de Giro

Volgend jaar zijn er zo'n 49.000 hoogtemeters in de Giro, zo'n 3.000 minder dan dit jaar. Het moet de toppers die mikken op eindwinst in de Tour overtuigen om volgend jaar toch eens voor de Giro te kiezen.

Of Evenepoel de Giro zal rijden, is twijfelachtig. Slechts één vlakke tijdrit van 40 kilometer lijkt voor hem onvoldoende om aan de start te komen. Evenepoel neigt dan toch eerder naar de voorjaarsklassiekers en de Ronde van Catalonië.

Kan de Giro Vingegaard overtuigen?

"We hopen dat de ploegen en de renners het positief ontvangen", zegt Giro-baas Mauro Vegni wel bij Tuttobiciweb. En hij denkt dan vooral aan Visma-Lease a Bike en hun kopman Jonas Vingegaard, die nog nooit de Giro reed.

Vegni probeert Vingegaard dan ook met een opvallende uitspraak aan de start te krijgen. "Als Jonas de Giro wint, zou hij de trilogie voltooien vóór Pogacar." Vingegaard won al twee keer de Tour en de Vuelta, de Giro staat nog niet op zijn palmares.