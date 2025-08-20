Thibau Nys blijft hard voor zichzelf: "Een teleurstelling"

Thibau Nys komt in de Renewi Tour voor het eerst sinds de Tour weer in actie. Zijn eerste grote ronde bij de profs was allerminst geslaagd.

Na enkele mooie resultaten de voorbije jaren en dit voorjaar, onder meer een vierde plaats in Luik-Bastenaken-Luik, mocht Thibau Nys voor het eerst naar de Tour de France. Zijn eerste grote ronde bij de profs.

Voor Nys liep het echter al fout in de voorbereiding op de Tour. Op hoogtestage kwam hij in de afdaling ten val, die val bleef tijdens de Tour door zijn hoofd flitsen. In de Baloise Belgium werd Nys dan ook nog eens ziek.

Tour blijft teleurstelling voor Nys

In de eerste etappe van de Tour ging het ook mis voor Nys met een valpartij. Uitblinken kon Nys daardoor nooit, een twaalfde plaats was zijn beste resultaat. In totaal eindigde Nys amper vier keer in de top honderd.

"Het was een hele leerschool", zegt Nys over zijn eerste Tour bij Sporza. "Een teleurstelling wel. Het is niet waarvoor ik heel hard gewerkt had en waarvoor ik naar Frankrijk was gekomen."

Is de motor van Nys groter geworden na de Tour?

Toch reed Nys de Tour uit en hielp hij ploegmaat Jonathan Milan aan de groene trui. Merkt Nys nu zelf al dat zijn motor groter is geworden na de Tour? "Die indruk heb ik niet, misschien komt dat nog en zie ik dat woensdag wel."