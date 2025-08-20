Thibau Nys krijgt lof uit overwachte hoek: "Hij is niet zo'n sterretje"

Thibau Nys kon in zijn eerste Tour de France geen potten breken. Toch reed hij zich in de kijker door Jonathan Milan aan de groene trui te helpen.

Door een valpartij in een afdaling op hoogtestage, ziekte twee weken voor de Tour en een valpartij in de eerste etappe van de Tour werd het voor Thibau Nys geen geslaagde eerste Tour. Een twaalfde plaats was zijn beste resultaat.

Nys kwam er vooral in de eerste week niet aan te pas, maar zette toch door. "Ik vind echt dat hij een goede Tour de France heeft gereden uiteindelijk", zegt Niki Terpstra bij Speed on Wheels. "Ik had niet verwacht dat hij zou uitrijden, want hij begon heel moeilijk."



Nys offerde zich op voor Milan

"Maar daarna heeft hij hard gewerkt voor de ploeg." Nys bleef in de bergetappes bij Jonathan Milan en zorgde er mee voor dat de Italiaan niet buiten tijd aankwam. Terpstra vond dat bewonderenswaardig.

"Ik denk dat het een heel goed leerproces voor hem is geweest en dat hij er echt sterker van geworden is. Hij is niet zo'n sterretje dat alleen maar voor zichzelf rijdt", ging de toekomstige ploegleider van Soudal Quick-Step verder.

"Hij heeft zich echt uitgesloofd voor de ploeg en ik vond het heel goed hoe hij mentale weerbaarheid heeft laten zien." In de Renewi Tour maakt Nys zijn rentree in het peloton, een maand na zijn eerste Tour.