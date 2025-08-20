'Vertrek van Evenepoel blijft gevolgen hebben: Soudal Quick-Step haalt ex-kopman terug'

Soudal Quick-Step keert in 2026 terug naar de roots en focust opnieuw meer op de klassiekers. Daarvoor zou het een van zijn voormalige kopmannen terughalen als ploegleider.

Het vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step zorgt voor heel wat verschuivingen. The Wolfpack trok al Jasper Stuyven (33) en Dylan van Baarle (33) aan als nieuwe kopmannen voor de klassiekers.

Ook Fabio Van den Bossche en Edward Planckaert moeten de klassieke kern versterken, Steff Cras is de enige klimmer die al werd aangekondigd. Met Alberto Dainese haalde Soudal Quick-Step zelfs een nieuwe sprinter binnen.



Lees ook... Ilan Van Wilder houdt zich niet in en blikt vooruit op toekomst Soudal Quick-Step zonder Remco Evenepoel

Keert Terpstra terug naar Soudal Quick-Step?

De focus gaat duidelijk weer meer naar de klassiekers bij Soudal Quick-Step en dat is ook in de volgwagen het geval. Volgens WielerFlits wordt Niki Terpstra volgend jaar ploegleider bij Soudal Quick-Step.

De Nederlander reed tussen 2011 en 2018 bij de ploeg van Patrick Lefevere en won in het shirt van Quick-Step Dwars door Vlaanderen (2012 en 2014), Parijs-Roubaix (2014), de Ronde van Vlaanderen (2018) en de E3 Harelbeke (2018).

Lodewyck out, Terpstra in?

Het contract van ploegleider Klaas Lodewyck loopt eind dit jaar af en hij volgt wellicht Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Terpstra zou zijn vervanger moeten worden en kan zijn ervaringen delen in de klassiekers.