Van der Poel hervat in de Renewi Tour: Nederlander heeft meerdere redenen

Van der Poel hervat in de Renewi Tour: Nederlander heeft meerdere redenen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel hervat in de Renewi Tour na zijn opgave in de Tour de France. De Nederlander wil in de eerste plaats beter worden met het oog op het WK mountainbike.

Iets meer dan een maand geleden moest Mathieu van der Poel de Tour verlaten met een longontsteking. Daar is hij ondertussen volledig van verlost en ook de ziektekiemen zijn allemaal weg. 

"Gelukkig maar, want het is ondertussen al wel al een tijdje geleden. Ik heb serieus last gehad van die ziekte. Het duurde een tijdje voor ik weer goed kon trainen. Ik heb ook nog een weerslag gehad, maar nu voel ik me weer honderd procent", zegt hij bij Belga. 

Vraagtekens bij Van der Poel na longontsteking

Van der Poel heeft van het WK mountainbike midden september een doel gemaakt, daarom hervat hij deze week in de Renewi Tour. "Het is voor mij een vraagteken met welke benen ik na die longontsteking aan de start sta. Het wordt afwachten."

"Ik leg nu eerst de focus op deze rittenkoers, pas daarna schakel ik over naar het WK. Mijn eerste doel is om hier een rit te winnen, daarna kan ik misschien opschalen naar een eindzege in deze Renewi Tour."

"Er zijn  voldoende mogelijkheden om echt koers te maken. Vooral vrijdag en zondag zijn ideaal om opnieuw ritme op te doen." Van der Poel won in 2020 al eens de Renewi Tour, vorig jaar moest hij opgeven nadat hij zijn knie stootte tegen zijn stuur in de tijdrit. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

"Ik was verrast": De Bondt doet boekje open over vertrek bij Decathlon-AG2R

"Ik was verrast": De Bondt doet boekje open over vertrek bij Decathlon-AG2R

08:30
Thibau Nys blijft hard voor zichzelf: "Een teleurstelling"

Thibau Nys blijft hard voor zichzelf: "Een teleurstelling"

08:00
Ilan Van Wilder houdt zich niet in en blikt vooruit op toekomst Soudal Quick-Step zonder Remco Evenepoel

Ilan Van Wilder houdt zich niet in en blikt vooruit op toekomst Soudal Quick-Step zonder Remco Evenepoel

07:00
Comeback bij Soudal Quick-Step, maar vooral ogen op Tim Merlier: "Veel vertrouwen"

Comeback bij Soudal Quick-Step, maar vooral ogen op Tim Merlier: "Veel vertrouwen"

21:30
Jonas Vingegaard heeft maar één grote opdracht meer: "Uit de Tourvalkuil ontsnappen"

Jonas Vingegaard heeft maar één grote opdracht meer: "Uit de Tourvalkuil ontsnappen"

20:30
Tadej Pogacar spreekt klare taal: "Hij gaf me het advies om voor Soudal te gaan"

Tadej Pogacar spreekt klare taal: "Hij gaf me het advies om voor Soudal te gaan"

20:00
Neemt hij hen mee? Bondscoach Serge Pauwels overweegt twee onverwachte namen voor EK

Neemt hij hen mee? Bondscoach Serge Pauwels overweegt twee onverwachte namen voor EK

19:00
OFFICIEEL Visma Lease a Bike verrast met nieuwe naam voor WorldTour-ploeg

OFFICIEEL Visma Lease a Bike verrast met nieuwe naam voor WorldTour-ploeg

18:30
📷 Schitterend of spuuglelijk: Vind jij de truitjes van Lotto Cycling Team voor de Vuelta mooi?

📷 Schitterend of spuuglelijk: Vind jij de truitjes van Lotto Cycling Team voor de Vuelta mooi?

18:00
Verdiende Roger De Vlaeminck veel geld met koersen? Wielerlegende legt één stevig bedrag op tafel

Verdiende Roger De Vlaeminck veel geld met koersen? Wielerlegende legt één stevig bedrag op tafel

17:00
📷 Mathieu van der Poel lacht met... zichzelf bij rentree in mountainbiken

📷 Mathieu van der Poel lacht met... zichzelf bij rentree in mountainbiken

19/08
Transferadvies voor Visma Lease a Bike: "Beste van het moment inlijven"

Transferadvies voor Visma Lease a Bike: "Beste van het moment inlijven"

16:30
Kopecky en Bossuyt naar de Spelen? Voor de bondscoach is dat nog geen uitgemaakte zaak

Kopecky en Bossuyt naar de Spelen? Voor de bondscoach is dat nog geen uitgemaakte zaak

16:00
Wout van Aert krijgt heel mooi compliment van ploegleider

Wout van Aert krijgt heel mooi compliment van ploegleider

15:00
Tijd om geschiedenis te schrijven: Victor Campenaerts staat voor belangrijk moment in carrière

Tijd om geschiedenis te schrijven: Victor Campenaerts staat voor belangrijk moment in carrière

14:00
Zilver op het BK en dat zonder eigen gravelfiets: "WK kan mooie afsluiter worden"

Zilver op het BK en dat zonder eigen gravelfiets: "WK kan mooie afsluiter worden"

13:30
Dopingzondaar Bjarne Riis gigantisch zwaar door het slijk gehaald

Dopingzondaar Bjarne Riis gigantisch zwaar door het slijk gehaald

13:00
Bondscoach Ludwig Willems komt met verrassend nieuws over Lotte Kopecky

Bondscoach Ludwig Willems komt met verrassend nieuws over Lotte Kopecky

12:30
Junior Lecerf komt in mooi rijtje te staan: "Ploegmaats en staf getrakteerd met biertjes"

Junior Lecerf komt in mooi rijtje te staan: "Ploegmaats en staf getrakteerd met biertjes"

12:00
Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour

Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour

19/08
Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen"

Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen"

11:00
1
Heeft hij spijt? Van der Poel deelt nieuwe details over longontsteking

Heeft hij spijt? Van der Poel deelt nieuwe details over longontsteking

18/08
Zit er veel meer achter? Andrei Tchmil doet straffe uitspraken over vertrek Remco Evenepoel

Zit er veel meer achter? Andrei Tchmil doet straffe uitspraken over vertrek Remco Evenepoel

10:00
Bondscoach velt verdict: geen Thibau Nys in selectie voor EK en WK

Bondscoach velt verdict: geen Thibau Nys in selectie voor EK en WK

09:00
📷 "Altijd speciaal": Visma Lease a Bike stelt plannen voor Vuelta voor

📷 "Altijd speciaal": Visma Lease a Bike stelt plannen voor Vuelta voor

19/08
Belgisch pion bij Q36.5 Pro Cycling Team is cruciale factor om topaanwinst binnen te halen

Belgisch pion bij Q36.5 Pro Cycling Team is cruciale factor om topaanwinst binnen te halen

19/08
"Liever anders gehad": Van der Poel stuit opnieuw op probleem op WK mountainbike

"Liever anders gehad": Van der Poel stuit opnieuw op probleem op WK mountainbike

18/08
🎥 McEwen vol ongeloof over wat Uijtdebroeks overkwam: "Hij kon niet verliezen..."

🎥 McEwen vol ongeloof over wat Uijtdebroeks overkwam: "Hij kon niet verliezen..."

18/08
Belgische knecht krijgt nog een contractverlenging bij Lidl-Trek dankzij kopman

Belgische knecht krijgt nog een contractverlenging bij Lidl-Trek dankzij kopman

18/08
Ploeg van Bas Tietema verliest wildcard in Franse topkoers, maar komt met waardige reactie

Ploeg van Bas Tietema verliest wildcard in Franse topkoers, maar komt met waardige reactie

18/08
Merlier en Magnier samen in Renewi Tour: Soudal Quick-Step legt rolverdeling uit

Merlier en Magnier samen in Renewi Tour: Soudal Quick-Step legt rolverdeling uit

18/08
🎥 📷 Tadej Pogacar is lastige fans beu en pakt uit met erg opvallend shirt

🎥 📷 Tadej Pogacar is lastige fans beu en pakt uit met erg opvallend shirt

18/08
Stuyven verklaart waarom hij voor Soudal Quick-Step koos: "Niet onnozel over doen"

Stuyven verklaart waarom hij voor Soudal Quick-Step koos: "Niet onnozel over doen"

18/08
Na haar mislukte Tour: Lotte Kopecky gooit het roer om dit najaar

Na haar mislukte Tour: Lotte Kopecky gooit het roer om dit najaar

18/08
📷 Uitkijken naar zijn rentree: Eli Iserbyt deelt goed nieuws na zware operaties

📷 Uitkijken naar zijn rentree: Eli Iserbyt deelt goed nieuws na zware operaties

18/08
Mathieu van der Poel geeft na longontsteking update over gezondheid en zegt hoe groot teleurstelling was na Tour-opgave

Mathieu van der Poel geeft na longontsteking update over gezondheid en zegt hoe groot teleurstelling was na Tour-opgave

18/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thymen Arensman Lotte Kopecky Remco Evenepoel Cian Uijtdebroeks Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Pauline Ferrand-Prévot Primoz Roglic Jasper Stuyven Serge Pauwels Thibau Nys Wilfried Peeters Tadej Pogacar Roger De Vlaeminck Tim Wellens Ilan Van Wilder Bas Tietema Kurt Bogaerts

Nieuwste reacties

jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved