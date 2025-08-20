Van der Poel hervat in de Renewi Tour: Nederlander heeft meerdere redenen

Mathieu van der Poel hervat in de Renewi Tour na zijn opgave in de Tour de France. De Nederlander wil in de eerste plaats beter worden met het oog op het WK mountainbike.

Iets meer dan een maand geleden moest Mathieu van der Poel de Tour verlaten met een longontsteking. Daar is hij ondertussen volledig van verlost en ook de ziektekiemen zijn allemaal weg.

"Gelukkig maar, want het is ondertussen al wel al een tijdje geleden. Ik heb serieus last gehad van die ziekte. Het duurde een tijdje voor ik weer goed kon trainen. Ik heb ook nog een weerslag gehad, maar nu voel ik me weer honderd procent", zegt hij bij Belga.

Vraagtekens bij Van der Poel na longontsteking

Van der Poel heeft van het WK mountainbike midden september een doel gemaakt, daarom hervat hij deze week in de Renewi Tour. "Het is voor mij een vraagteken met welke benen ik na die longontsteking aan de start sta. Het wordt afwachten."

"Ik leg nu eerst de focus op deze rittenkoers, pas daarna schakel ik over naar het WK. Mijn eerste doel is om hier een rit te winnen, daarna kan ik misschien opschalen naar een eindzege in deze Renewi Tour."

"Er zijn voldoende mogelijkheden om echt koers te maken. Vooral vrijdag en zondag zijn ideaal om opnieuw ritme op te doen." Van der Poel won in 2020 al eens de Renewi Tour, vorig jaar moest hij opgeven nadat hij zijn knie stootte tegen zijn stuur in de tijdrit.