"Zelfs in Spanje": Van der Poel en Philipsen hadden het moeilijk na de Tour

Zo'n maand na zijn opgave in de Tour rijdt Mathieu van der Poel deze week de Renewi Tour. Het was tijd voor de Nederlander om nog eens een rugnummer op te spelden.

Op 22 juli kwam Mathieu van der Poel niet meer aan de start van de 16de etappe van de Tour door een longontsteking. Tijdens de tweede rustdag moest Van der Poel naar het ziekenhuis en opgeven was de enige optie.

Van der Poel had nog een tijdje last van zijn longontsteking, pas na twee weken kon hij weer intensief trainen. De Nederlander trok naar Spanje en daar kwam hij weer op dreef, intussen voelt Van der Poel zich beter.



Zin op training was zoek bij Van der Poel en Philipsen

Het WK mountainbike half september is het grote doel van Van der Poel, maar toch had hij de Renewi Tour nodig. "De zin op training was ver zoek, zelfs in Spanje, waar Jasper (Philipsen, nvdr.) en ik elkaar echt moesten oppeppen", zegt hij bij HLN.

In de zware ritten van vrijdag en zondag zal Van der Poel makkelijker diep kunnen gaan dan hij op training zou kunnen. "Ik ben hier voor een ritzege en wie weet ook de eindzege", stelt de Nederlander.

Geen massasprints voor Van der Poel in Renewi Tour

In de eerste twee etappes, die wellicht in een massasprint zullen eindigen, zal Van der Poel zich niet mengen. "Ik ga mij er niet tussen gooien in de massasprints, daarvoor hebben we Simon Dehairs mee", besluit Van der Poel.