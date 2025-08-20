Zware valpartijen achtervolgen Van Aert: Visma-Lease a Bike speelt open kaart

Wout van Aert begint in de Deutschland Tour aan het laatste deel van zijn wegseizoen. Het WK in Rwanda en het EK in Frankrijk laat hij wel bewust schieten.

De Deutschland Tour (20 tot 24 augustus), de Bretagne Classic (31 augustus), de GP Quebec (12 september), de GP Montréal (14 september) en de Super 8 Classic (20 september). Dat is het resterende programma van Wout van Aert.

Geen WK en EK voor Van Aert

Het WK in Rwanda (28 september) en het EK in Frankrijk (5 oktober) laat Van Aert aan zich voorbij gaan. De opoffering zou mentaal en fysiek te groot zijn en op de zware parcoursen is er geen garantie op succes.

Volgens Head of Performance Mathieu Heijboer, die ook de trainer is van Van Aert, is het belangrijk dat Van Aert het seizoen niet uitgeblust afsluit. Van Aert kan zo een betere basis leggen voor volgend seizoen.

Van Aert heeft goede winter nodig

Een goede winter, die Van Aert vorig jaar niet had door zijn val in de Vuelta, is dan ook belangrijk. "De impact van zijn valpartijen in 2024 is nog merkbaar, en dat los je niet in één seizoen op", stelt Heijboer bij Knack.

Van Aert kon vorig jaar pas in december beslissen of hij zou crossen, omdat zijn herstel lang duurde. "Nu kan hij vanaf half oktober normaal opbouwen. Dat geeft hem veel meer consistentie voor het voorjaar."