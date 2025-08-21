Banden tussen clan Van der Poel en gezin Louis Talpe aangehaald: Roxanne Bertels komt met oprechte felicitaties

Tijdens de Tour hebben we in Vive le Vélo nog gezien hoe goed de banden zijn tussen Van der Poel en BV'er Louis Talpe. Dat is ook nu nog altijd het geval.

De band is niet enkel goed tussen Mathieu van der Poel en Louis Talpe, maar ook tussen hun respectievelijke partners. Het is alvast leuk om te zien hoe de naasten ook betrokken worden bij de beleving van de bijzondere carrières van beide mannen. Van der Poel komt deze week ook in België, want hij geeft het beste van zichzelf in de Renewi Tour.

Roxanne Bertels heeft dus de taak op zich genomen om felicitaties over te maken en die zijn meer dan terecht. Het is vandaag immers de verjaardag van Tiffany Ling-Vannerus. Die naam zegt u misschien niet meteen iets, maar de 31-jarige Zweedse is in 2019 in het huwelijksbootje gestapt met Louis Talpe. Ze zijn de ouders van zoontjes Lion en Phoenix.



Veel liefde tussen Roxanne Bertels en Tiffany

Het is duidelijk dat Roxanne Tiffany beschouwt als een goede vriendin. Op Instagram heeft Roxanne een foto gepost van hen beiden, met meteen ook de felicitaties. "Gelukkige verjaardag, Tiffany." Louis Talpe laat blijken dat hij de post ook zeker en vast kan appreciëren. Roxanne en Tiffany wisselen in de reacties zeer hartelijk 'loveyous' uit.

Er zijn ook enkele andere opvallende personen die er enthousiast op reageren, zoals wielrenster Floortje Mackaij en Femke Herygers. Tiffany Ling-Vannerus heeft op haar eigen Instagram Stories de foto van Roxanne ook opgenomen, onder de tonen van het nummer Sapphire van de Britse singer-songwriter Ed Sheeran.

Felicitaties voor vrouw Louis Talpe

Tiffany heeft er onder meer nog enkele hartjes aan toegevoegd en heeft ook andere gelukwensen gedeeld die ze mocht ontvangen. Daar waren onder andere felicitaties van manlief Louis en van Femke Herygers (dochter van Paul) bij.