"Dat kun je je toch niet voorstellen": De Cauwer stellig over transfer van Stuyven

"Dat kun je je toch niet voorstellen": De Cauwer stellig over transfer van Stuyven
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Stuyven verlaat na twaalf jaar Lidl-Trek en heeft voor drie jaar getekend bij Soudal Quick-Step. Bij The Wolfpack wil hij opnieuw winnen.

In het tijdperk na Remco Evenepoel wil Soudal Quick-Step opnieuw wat meer focussen op het klassieke voorjaar. Daarvoor haalde het onder meer Fabio Van den Bossche, Edward Planckaert en Dylan van Baarle binnen. 

Ook Jasper Stuyven maakt de overstap naar The Wolfpack. Na twaalf jaar bij Lidl-Trek krijgt hij bij Soudal Quick-Step de kans om weer zijn eigen kans te gaan, bij Lidl-Trek was Mads Pedersen hem al enkele jaren voorbijgestoken. 

Lees ook... José De Cauwer zal het nooit vergeten en is lyrisch over gebaar van Mathieu van der Poel

"Ik heb het idee dat hij nog eens wil scoren, hij wil winnen", zegt José De Cauwer op VRT1 tijdens de eerste etappe van de Renewi Tour. De laatste zege van Stuyven is nog altijd Milaan-Sanremo in 2021, alweer vier jaar geleden. 

Kan Stuyven weer winnen bij Soudal Quick-Step?

"Kun je je dat voorstellen? Als je aan een wielerliefhebber, die niet veel uitslagen bekijkt, vraagt hoeveel koersen Stuyven de laatste drie jaar heeft gewonnen, dan zou je altijd de neiging hebben om zes, zeven of acht te zeggen."

"Maar nee dus. En hij wil weer winnen. Dat lijkt me ook logisch. Hij reed wel altijd goede uitslagen, maar hij moest nooit zelf koers maken. Dat zal bij Soudal Quick-Step niet anders zijn, maar met Magnier en Lampaert kunnen ze wel mooie dingen neerzetten."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jasper Stuyven
Jose De Cauwer

Meer nieuws

José De Cauwer zal het nooit vergeten en is lyrisch over gebaar van Mathieu van der Poel

José De Cauwer zal het nooit vergeten en is lyrisch over gebaar van Mathieu van der Poel

09:00
Prachtig als de aanhouder wint! Belgische wielrenner realiseert primeur en mijlpaal: "Hij heeft iets te goed van mij"

Prachtig als de aanhouder wint! Belgische wielrenner realiseert primeur en mijlpaal: "Hij heeft iets te goed van mij"

08:30
Afscheid in mineur dreigt: ploegmaat van Wout van Aert krijgt hard verdict en breekt sleutelbeen

Afscheid in mineur dreigt: ploegmaat van Wout van Aert krijgt hard verdict en breekt sleutelbeen

10:00
Aantal afzeggers blijft toenemen: Maxim Van Gils legt uit wat zijn grote vrees is wat het WK in Rwanda betreft

Aantal afzeggers blijft toenemen: Maxim Van Gils legt uit wat zijn grote vrees is wat het WK in Rwanda betreft

08:00
Wout van Aert doet valpartij snel vergeten en drukt bewondering uit voor bepaalde renner: "Hij rijdt dit jaar erg sterk"

Wout van Aert doet valpartij snel vergeten en drukt bewondering uit voor bepaalde renner: "Hij rijdt dit jaar erg sterk"

07:30
Thibau Nys krijgt lof uit overwachte hoek: "Hij is niet zo'n sterretje"

Thibau Nys krijgt lof uit overwachte hoek: "Hij is niet zo'n sterretje"

21:30
Gaat Van Aert deze winter wel crossen? Trainer zegt wat belangrijkste is

Gaat Van Aert deze winter wel crossen? Trainer zegt wat belangrijkste is

20:30
WK in Rwanda nog meer onthoofd: Denemarken hakt lastige knoop door

WK in Rwanda nog meer onthoofd: Denemarken hakt lastige knoop door

20:00
Alpecin-Deceuninck hakt knoop door over Vuelta-deelname van Jasper Philipsen

Alpecin-Deceuninck hakt knoop door over Vuelta-deelname van Jasper Philipsen

18:45
Geen WK of EK, maar Thibau Nys heeft boodschap van bondscoach goed gegrepen

Geen WK of EK, maar Thibau Nys heeft boodschap van bondscoach goed gegrepen

18:30
🎥 Geklopt op BK gravel, wel de beste in Renewi Tour: Merlier zegt wat het verschil is

🎥 Geklopt op BK gravel, wel de beste in Renewi Tour: Merlier zegt wat het verschil is

18:00
Nog voor de start gaat het fout: Wout van Aert likt wonden in Deutschland Tour

Nog voor de start gaat het fout: Wout van Aert likt wonden in Deutschland Tour

17:00
"Vergeet dat niet": analiste drukt Van der Poel met neus op de feiten over mountainbiken

"Vergeet dat niet": analiste drukt Van der Poel met neus op de feiten over mountainbiken

16:30
Stopt hij met koersen? Roglic reageert opvallend over zijn toekomst

Stopt hij met koersen? Roglic reageert opvallend over zijn toekomst

16:00
Van Gils reageert met kwinkslag op transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Van Gils reageert met kwinkslag op transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

15:00
"Pogacar rijdt hem in de vernieling": Vingegaard stevig op zijn plaats gezet

"Pogacar rijdt hem in de vernieling": Vingegaard stevig op zijn plaats gezet

14:00
Zware valpartijen achtervolgen Van Aert: Visma-Lease a Bike speelt open kaart

Zware valpartijen achtervolgen Van Aert: Visma-Lease a Bike speelt open kaart

13:30
Straks geen ploegmaats meer: Van Wilder velt zijn oordeel over transfer Evenepoel

Straks geen ploegmaats meer: Van Wilder velt zijn oordeel over transfer Evenepoel

13:00
"Zelfs in Spanje": Van der Poel en Philipsen hadden het moeilijk na de Tour

"Zelfs in Spanje": Van der Poel en Philipsen hadden het moeilijk na de Tour

12:30
Na de Tour volgde een domper: Tim Wellens start met twijfels aan de Renewi Tour

Na de Tour volgde een domper: Tim Wellens start met twijfels aan de Renewi Tour

12:00
Harde reset bij Uijtdebroeks: Visma-Lease a Bike legt plan van aanpak uit

Harde reset bij Uijtdebroeks: Visma-Lease a Bike legt plan van aanpak uit

11:00
"No-go": Thibau Nys verklaart afwezigheid op WK en EK

"No-go": Thibau Nys verklaart afwezigheid op WK en EK

20/08
'Vertrek van Evenepoel blijft gevolgen hebben: Soudal Quick-Step haalt ex-kopman terug'

'Vertrek van Evenepoel blijft gevolgen hebben: Soudal Quick-Step haalt ex-kopman terug'

20/08
"Ik was verrast": De Bondt doet boekje open over vertrek bij Decathlon-AG2R

"Ik was verrast": De Bondt doet boekje open over vertrek bij Decathlon-AG2R

20/08
Thibau Nys blijft hard voor zichzelf: "Een teleurstelling"

Thibau Nys blijft hard voor zichzelf: "Een teleurstelling"

20/08
Van der Poel hervat in de Renewi Tour: Nederlander heeft meerdere redenen

Van der Poel hervat in de Renewi Tour: Nederlander heeft meerdere redenen

20/08
Ilan Van Wilder houdt zich niet in en blikt vooruit op toekomst Soudal Quick-Step zonder Remco Evenepoel

Ilan Van Wilder houdt zich niet in en blikt vooruit op toekomst Soudal Quick-Step zonder Remco Evenepoel

20/08
Comeback bij Soudal Quick-Step, maar vooral ogen op Tim Merlier: "Veel vertrouwen"

Comeback bij Soudal Quick-Step, maar vooral ogen op Tim Merlier: "Veel vertrouwen"

19/08
Jonas Vingegaard heeft maar één grote opdracht meer: "Uit de Tourvalkuil ontsnappen"

Jonas Vingegaard heeft maar één grote opdracht meer: "Uit de Tourvalkuil ontsnappen"

19/08
Tadej Pogacar spreekt klare taal: "Hij gaf me het advies om voor Soudal te gaan"

Tadej Pogacar spreekt klare taal: "Hij gaf me het advies om voor Soudal te gaan"

19/08
Neemt hij hen mee? Bondscoach Serge Pauwels overweegt twee onverwachte namen voor EK

Neemt hij hen mee? Bondscoach Serge Pauwels overweegt twee onverwachte namen voor EK

19/08
OFFICIEEL Visma Lease a Bike verrast met nieuwe naam voor WorldTour-ploeg

OFFICIEEL Visma Lease a Bike verrast met nieuwe naam voor WorldTour-ploeg

19/08
📷 Schitterend of spuuglelijk: Vind jij de truitjes van Lotto Cycling Team voor de Vuelta mooi?

📷 Schitterend of spuuglelijk: Vind jij de truitjes van Lotto Cycling Team voor de Vuelta mooi?

19/08
Verdiende Roger De Vlaeminck veel geld met koersen? Wielerlegende legt één stevig bedrag op tafel

Verdiende Roger De Vlaeminck veel geld met koersen? Wielerlegende legt één stevig bedrag op tafel

19/08
Transferadvies voor Visma Lease a Bike: "Beste van het moment inlijven"

Transferadvies voor Visma Lease a Bike: "Beste van het moment inlijven"

19/08
Kopecky en Bossuyt naar de Spelen? Voor de bondscoach is dat nog geen uitgemaakte zaak

Kopecky en Bossuyt naar de Spelen? Voor de bondscoach is dat nog geen uitgemaakte zaak

19/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Serge Pauwels Thibau Nys Tadej Pogacar Jose De Cauwer Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Maxim Van Gils Lotte Kopecky Cian Uijtdebroeks Thymen Arensman Tim Merlier Ilan Van Wilder Niki Terpstra Mathieu Heijboer Tim Wellens Roxane Knetemann Victor Campenaerts

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved