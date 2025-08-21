"Dat kun je je toch niet voorstellen": De Cauwer stellig over transfer van Stuyven

Jasper Stuyven verlaat na twaalf jaar Lidl-Trek en heeft voor drie jaar getekend bij Soudal Quick-Step. Bij The Wolfpack wil hij opnieuw winnen.

In het tijdperk na Remco Evenepoel wil Soudal Quick-Step opnieuw wat meer focussen op het klassieke voorjaar. Daarvoor haalde het onder meer Fabio Van den Bossche, Edward Planckaert en Dylan van Baarle binnen.

Ook Jasper Stuyven maakt de overstap naar The Wolfpack. Na twaalf jaar bij Lidl-Trek krijgt hij bij Soudal Quick-Step de kans om weer zijn eigen kans te gaan, bij Lidl-Trek was Mads Pedersen hem al enkele jaren voorbijgestoken.



"Ik heb het idee dat hij nog eens wil scoren, hij wil winnen", zegt José De Cauwer op VRT1 tijdens de eerste etappe van de Renewi Tour. De laatste zege van Stuyven is nog altijd Milaan-Sanremo in 2021, alweer vier jaar geleden.

Kan Stuyven weer winnen bij Soudal Quick-Step?

"Kun je je dat voorstellen? Als je aan een wielerliefhebber, die niet veel uitslagen bekijkt, vraagt hoeveel koersen Stuyven de laatste drie jaar heeft gewonnen, dan zou je altijd de neiging hebben om zes, zeven of acht te zeggen."

"Maar nee dus. En hij wil weer winnen. Dat lijkt me ook logisch. Hij reed wel altijd goede uitslagen, maar hij moest nooit zelf koers maken. Dat zal bij Soudal Quick-Step niet anders zijn, maar met Magnier en Lampaert kunnen ze wel mooie dingen neerzetten."