Eerste belangrijk nieuws over Remco Evenepoel sinds bekendmaking van zijn transfer is een feit

Er valt de laatste tijd behoorlijk wat belangrijk nieuws over Remco Evenepoel te rapen. Zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe in het bijzonder maakte wel wat los in de wielerwereld.

Remco Evenepoel heeft een periode achter de rug waarin heel wat vragen beantwoord werden of moesten worden. Na zijn opgave in de Tour wilde iedereen weten wat er scheelde. Evenepoel verklapte zijn ribbreuk en het feit dat hij al vermoeid aan de Tour-start verscheen. Daarna kwam het nieuws over zijn transfer naar Red Bull.

Nu we dat allemaal weten, kan de focus naar zijn laatste maanden in dienstverband bij Soudal Quick-Step. Het is bekend dat Evenepoel van het WK een doel heeft gemaakt, maar hoe ziet de komende periode er voorts nog uit? Op dat vlak is er nu een eerste belangrijk nieuwsfeit: de weg naar het WK loopt voor Evenepoel langs Groot-Brittannië.



Tour of Britain strikt Remco Evenepoel

De Ronde van Groot-Brittannië heeft de eerste namen voor de startlijst gelost en daar is Evenepoel bij. "We zijn blij dat we een olympische kampioen en een resem voormalige ritwinnaars kunnen verwelkomen in de Tour of Britain dit jaar!" De namen van die voormalige ritwinnaars zijn: Alaphilippe, Swift, Trentin, Tiller en Sam Bennett.

Evenepoel is wellicht de grootste ster waar ze in het VK mee zullen kunnen uitpakken. Op hun site koesteren ze dat Evenepoel voor het tweede jaar op rij aan de start komt. "Bij zijn debuut in 2024 animeerde de renner van Soudal Quick-Step de koers, met zijn aanvallen op dag 1 aan de Schotse grens. In de tweede rit naar Rednar eindigde hij vijfde."

Organisatie fier op aanwezigheid Evenepoel

Dat was de rit die grotendeels het algemeen klassement bepaalde. Voorts wordt Remco Evenepoel ook nog heel erg fier voorgesteld als winnaar in tijdritten in de Tour de France, de Ronde van Romandië en de Dauphiné.