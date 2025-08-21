Meurisse weg bij Alpecin-Deceuninck en trekt met uitgekiend plan naar nieuwe ploeg: "Zoals ik deed voor Van der Poel"

Het was al lang geen geheim meer wat Xandro Meurisse zou doen. Zijn vertrek bij Alpecin-Deceuninck aan het einde van het seizoen is nu ook officieel: hij rijdt in 2026 voor Q36.5.

Zijn nieuwe ploeg heeft de komst van Meurisse nu ook officieel aangekondigd. "Ik volg de ploeg al sinds de opstart in 2023, omdat mijn goede vriend Tom Devriendt er deel van uitmaakte. Hij is altijd heel positief geweest over de uitbouw van de ploeg. Van buitenaf ziet alles er heel professioneel uit. Met Tom Pidcock hebben ze een fantastische kopman."

Met deze positieve indrukken zet Meurisse de toon op de officiële Q36.5-site om zijn overstap te verklaren. Hij heeft zijn nieuwe ploeg dus gekozen voor een specifieke reden. "Ik kan niet wachten om het van binnen de ploeg te ervaren volgend jaar. Het is de eerste keer dat ik voor een ploeg buiten België zal rijden. Dat is iets nieuw om naar uit te kijken."



Xandro Meurisse is erg realistisch

Naast die bewuste reden heeft Meurisse ook een goed plan om zich in de toekomst bij zijn nieuwe ploeg te tonen. "Ik kan een degelijke uitslag rijden maar ik zal geen grote koersen winnen", beseft hij. "Ik kan anderen helpen om die grote koersen te winnen, zoals ik in recente jaren deed voor Mathieu van der Poel of Jasper Philipsen."

Dat zal Tom Pidcock graag horen. "Ik wil een kopman als Tom helpen op dezelfde manier. In de ploegen waar ik bij heb gereden, werden de helpers steeds enorm gewaardeerd. Of dat nu is omdat je je kopman uit de wind houdt, helpt in de voorbereiding op een sprint of je ploegmaat op een cruciaal punt in de best mogelijke positie krijgt."

Meurisse ook mentor voor de jongeren

"Het is allemaal cruciaal voor de prestatie en het resultaat van de ploeg", besluit de 33-jarige Meurisse. De man uit Otegem heeft bij Q36.5 een contract getekend voor twee seizoenen. Teammanager Doug Ryder verwacht dat Meurisse ook een prima mentor zal zijn voor de jongeren, op en naast de fiets.