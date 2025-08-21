Philippe Gilbert brengt discussie op gang over Belgische topper: "Na het vertrek van Remco Evenepoel..."

Philippe Gilbert ziet dat ook de huidige generatie Belgische wielrenners een aantal ferme toppers heeft. Zo staat hij stil bij het succes van Tim Merlier dit jaar.

De Europese kampioen snelde woensdag naar de overwinning in de Renewi Tour. Een dag later kon hij voor een 2 op 2 gaan, maar Gilbert wilde niet wachten om zijn toekomst te bespreken. "Tim Merlier behaalde gisteren zijn 13e overwinning van het seizoen! Dat deed hij vaak in grote koersen. Dit is zijn jaar", verkondigde Gilbert op zijn X-account.

De wereldkampioen van 2012 houdt wel van het debat en stelde vervolgens ook een vraag. "Kan hij volgens jullie nog beter doen de volgende jaren?" Op deze vraag kwam wel wat respons, ook van het account Faut fêter. "Na het vertrek van Remco Evenepoel, komen er nog meer kansen volgend jaar. Ik zou zeggen een stuk of 18."

Progressiemarge bij Tim Merlier

Er werd hierbij gedacht aan 14 (semi)klassiekers, 4 in de grote ronden en 4 in een WorldTour-rittenkoers van een week. Dat is er wel al heel gedetailleerd op ingaan. Een zekere Steve dacht ook wel dat er nog progressiemarge is bij Merlier. Dat zag een Geoffrey dan toch wel helemaal anders: "Beter doen wordt moeilijk!"

Olivier komt met een argument op de proppen waarom Merlier wel nog altijd beter kan worden. "Hij is op de weg niet onmiddellijk doorgebroken, hij had eerst een voorkeur voor het veldrijden. Hij heeft nog 2 of 3 jaar in zich aan de top! Cavendish is nog doorgegaan met winnen op een veel oudere leeftijd dan Merlier", beseft de wielerfan.

Snelheid bot bij Merlier nog niet af

Tim Merlier is momenteel 32. Zeker in de volgende jaren zal zijn leeftijd toch wel een thema worden. Voorlopig lijkt zijn snelheid nog helemaal niet af te botten, integendeel. Merlier is wellicht bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière.