Sven Vanthourenhout verduidelijkt samenwerking met Evenepoel en laat zich uit over heisa van Remco's transfer

De nieuwe samenwerking tussen Sven Vanthourenhout en Remco Evenepoel gaat binnen enkele maanden in. Vanthourenhout benadrukt nog eens dat hun overstappen naar Red Bull-BORA-hansgrohe twee aparte verhalen zijn.

Uiteraard is er sinds de bekendmaking van het nieuws rond Evenepoel wel al contact geweest met Vanthourenhout. "Ik heb Remco intussen al een paar keer gehoord", bevestigt de voormalige bondscoach in HLN. "Er was veel heisa rond zijn transfer, maar die is nu wat gaan liggen en hij kijkt er wel naar uit om zich bij onze ploeg te voegen... "

Vanthourenhout roept Evenepoel op om die commotie achter zich te laten en weer vooruit te kijken. Overigens is er bij Vanthourenhout zelf iets opvallends aan de gang: hij is reeds aan de slag als ploegleider bij Red Bull maar nog niet als sportief manager. Nochtans werd aangekondigd dat hij voor die laatste functie naar de ploeg zou komen.



Niet alleen samenwerken met Evenepoel

Omdat Vanthourenhout graag actief wil zijn als ploegleider, zal er sowieso nog een tweede sportief manager bijkomen. Betekent dit dan ook dat Vanthourenhout in de volgwagen zal zitten bij wedstrijden van Evenepoel? "Dat is één nog niet beslist, en twee ook niet het idee binnen de ploeg dat ik louter met Remco ga samenwerken."

Vanthourenhout onderstreept dat er tussen hem en Red Bull-BORA-hansgrohe reeds sinds maart gesprekken lopen. Het verhaal over een eventuele komst van Evenepoel is er pas later bijgekomen. Voor Vanthourenhout is dat wel mooi meegenomen, maar het is niet zo dat die twee zaken hand en hand gingen. Dat mag duidelijk zijn.

Even goede combo als bij Belgian Cycling?

Dat is ook wat Vanthourenhout voorafgaand aan zijn komst bij Red Bull-BORA-hansgrohe altijd verklaard heeft en daar blijft hij dus bij. Volgend jaar zal blijken of hun samenwerking bij Red Bull even succesvol wordt als die bij de nationale ploeg.