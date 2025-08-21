Vergelijken mag, klonen niet: Mathieu van der Poel geprezen als man die talent herkent en het telkens afmaakt onder druk

Van Mathieu van der Poel kan iedereen wel wat leren. Hij wordt geprezen als de man die het afmaakt onder druk, maar evengoed het talent van anderen herkent.

Dat laatste is vooral goed nieuws voor zijn ploegmaat Tibor Del Grosso, die deze week in de Renewi Tour voor het eerst samen met Van der Poel een koers rijdt. Er worden vaak vergelijkingen gemaakt tussen de twee, terwijl Del Grosso vooral aan zijn eigen weg timmert. WielerFlits sprak met de Nederlandse bondscoaches over hen beiden.

"Ik ken Mathieu ook als iemand die het talent van Tibor wel herkent", zegt bondscoach veldrijden De Knegt, die hoopt dat Del Grosso van Van der Poel leert hoe hij een koers wint. Del Grosso heeft op jonge leeftijd zelf al heel aardige dingen laten zien, maar moet nog al te vaak genoegen nemen met een ereplaats. Van der Poel is meer die afwerker.



Het killerinstinct van Mathieu van der Poel

"Daarom zou het mooi zijn als hij deze week vooral leert van het killersinstinct van Mathieu. Door zijn status en manier van doen is Mathieu altijd ontegenzeggelijk de leider." De Knegt hoopt dat Del Grosso eens zelf kan winnen of Van der Poel aan een zege kan helpen. "Het zou in ieder geval mooi zijn als Tibor en Mathieu elkaar in de finale weten te vinden."

Koos Moerenhout, de bondscoach op de weg, merkt dat Van der Poel en Del Grosso beiden koersen op gevoel. "Ik zie heel veel overeenkomsten tussen die twee." Het is dus helemaal niet gek dat er vergelijkingen worden gemaakt. Tegelijkertijd moet Del Grosso zichzelf blijven. "Het voornaamste is wel dat hij geen kloon van Mathieu moet worden."

Overal hoger verwachtingen voor Van der Poel

Moerenhout weet wat Del Grosso nog kan leren. "Wat Tibor voornamelijk van Mathieu kan leren is hoe hij met druk moet omgaan. Want dat komt er bij Mathieu altijd heel veel bij kijken. Overal waar Mathieu komt, verwacht men dat hij wint. Voor Tibor is het interessant om te zien hoe Mathieu daar mee omgaat."