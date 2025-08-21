Wout van Aert doet valpartij snel vergeten en drukt bewondering uit voor bepaalde renner: "Hij rijdt dit jaar erg sterk"

Wout van Aert is goed aan het tweede luik begonnen van zijn Duits intermezzo. Nochtans is hij ook van plan om zich fel in te zetten voor ploegmaat Matthew Brennan.

Na zijn deelname aan de ADAC Cyclassics heeft Van Aert ook zijn opwachting gemaakt in de Ronde van Duitsland. In tegenstelling tot de eendagskoers was zijn deelname aan de rittenkoers wel gepland. De eerste tekenen in het kader van de Ronde van Duitsland waren echter niet zo goed: Van Aert maakte een schuiver bij de verkenning van de proloog.

Gelukkig was het duidelijk niet meer dan dat, want Van Aert reed daarna nog wel een prima proloog. Dat blijft altijd een apart nummer in de wielersport. Na 3,1 kilometer in de straten van Essen werd Van Aert eervol vijfde. Hij strandde op twee seconden van Wærenskjold, de eerste leider in de Ronde van Duitsland. Met Van Mechelen werd er ook nog een Belg achtste.



Van Aert blikt terug op pittige inspanning

Van Aert blikte achteraf tevreden terug op het werk tegen de klok. "Het is een resultaat waar ik mee kan leven. Het was een korte, maar wel pittige inspanning. Het was een supersnel parcours waarop het echt aankwam op details. Ik denk dat ik een goede proloog heb gereden, maar ik had onderweg niet het gevoel dat ik de snelste tijd ging noteren."

In een rittenkoers volgen de opdrachten elkaar snel op. Van Aert grijpt de gelegenheid om meteen dus ook eens vooruit te blikken. "De komende dagen worden zeer interessant. Er liggen mooie kansen. Niet alleen voor mezelf, maar zeker ook voor Matthew. Hij rijdt dit jaar erg sterk en ik kijk ernaar uit om samen met hem resultaten te gaan najagen."

Van Aert doet voor Brennan wat hij al voor Kooij deed

Wout van Aert kan in Duitsland voor Brennan dezelfde rol vertolken zoals hij ook reeds voor Kooij gedaan heeft in andere wedstrijden. Op persoonlijk vlak is het voor Van Aert meegenomen dat hij meteen vooraan staat in het klassement.