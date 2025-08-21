Wout van Aert trekt weer streep door wielerevenement en verklaart: dit wil hij zich besparen door WK te skippen

Wout van Aert is nog eens teruggekomen op zijn beslissing om het WK op de weg te skippen. Overigens gaat er ook door een ander wielerevenement een streep.

In de Ronde van Duitsland bespreekt Wout van Aert bij Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws nog eens zijn besluit om niet naar het WK wegwielrennen te gaan. In principe is Van Aert op een WK altijd een belangrijke Belgische troef maar nu niet. Hij vindt het lastig om een kampioenschap te laten schieten maar het was geen moeilijke beslissing.

Van Aert legt uit wat hij daarmee bedoelt. Om klaar te zijn voor een WK met zo'n uitdagend parcours, zou hij nu eigenlijk weer aan een specifieke voorbereiding moeten beginnen. Zo kort na een zware Tour de France is dat op mentaal vlak een brug te ver. Zonder die voorbereiding het WK rijden, is voor Van Aert ook helemaal geen optie.



Lees ook... Wout van Aert geeft toe dat hij na afloop van de Tour de France toch wel van iets last heeft gehad

Van Aert wil geen WK rijden zonder 100 procent te zijn

Van Aert verklapt dat hij het zichzelf wil besparen om naar Kigali af te reizen in de wetenschap dat hij geen honderd procent zou zijn. Daar past hij voor. Geen voorbereiding op het WK dus. Enkele dagen later aan de start van het EK wielrennen komen, doet Van Aert ook niet. Ruim een week na dat EK zal het seizoen er voor hem opzitten.

Normaal koerst Van Aert door tot oktober, maar in 2025 zal het in het tweede deel van september genoeg geweest zijn. Hij is ook niet van plan om in oktober nog heel even te hervatten om het WK gravel te rijden. Dat staat immers op 12 oktober op de kalender en gaat door in Zuid-Limburg. Van Aert kondigt aan ook hiervoor te passen.

Uitgebreider crossprogramma voor Van Aert?

Die datum valt wel heel erg laat, aangezien het plan net is om wat vroeger het seizoen te beëindigen. Van Aert rekent op een goede winter. Het valt af te wachten of die dan bestaat uit trainingen op de weg of ook uit een uitgebreider crossprogramma.