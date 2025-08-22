🎥 De frustratie druipt ervan af: Thibau Nys maakt zich bijzonder boos in Renewi Tour

De Renewi Tour is de eerste wedstrijd van Thibau Nys sinds de Tour de France. Ook daar loopt voorlopig nog niet alles op wieltjes.

De eerste Tour de France van Thibau Nys was er een om snel te vergeten. Door een valpartij en ziekte tijdens de voorbereiding en een val in de eerste etappe kwam Nys er in de eerste week niet aan te pas.

Een twaalfde plaats in de vijftiende etappe was uiteindelijk het beste resultaat van Nys in de Tour, die slechts vier keer in de top honderd eindigde. Zelf noemde Nys zijn Tour dan ook "een teleurstelling".

Nys gooit gelletje op de grond na gemiste bidon

In de Renewi Tour is Nys deze week aan zijn eerste koers sinds de Tour bezig. Het parcours was met twee massasprints nog niet op zijn maat, maar toch is er al sprake van frustratie bij de jonge Nys.

Toen hij twee keer na elkaar een bidon miste in de finale, gooide hij een gelletje hard op het asfalt dat het openspatte. Nys kwam uiteindelijk als 75ste en achteraan het peloton over de aankomst en verloor geen tijd.

Rit in Geraardsbergen moet Nys liggen

Vrijdag krijgt Nys wel een parcours op zijn maat met een etappe naar Geraardsbergen. In totaal zijn er veertien hellingen met onder meer twee keer de Muur en Bosberg, maar ook de Taaienberg. De finish ligt op de Vesten.