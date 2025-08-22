🎥 Van der Poel gaat bijzonder diep voor ritzege in Renewi Tour, maar verrast nadien met uitspraak

Mathieu van der Poel heeft de derde etappe van de Renewi Tour gewonnen. De Nederlander klopte op de Vesten in Geraardsbergen Arnaud De Lie in de sprint.

Al op zo'n 80 kilometer van de streep versnelde Mathieu van der Poel een eerste keer, hij kreeg Maxim Van Gils mee. Op de tweede beklimming van de Muur van Geraardsbergen kwam het peloton echter terug, met onder meer Tim Wellens.

Wellens versnelde en samen met De Lie en Van der Poel reden ze weg op de Muur. Op de Bosberg reed Van der Poel weg van Wellens en De Lie, maar de twee kwamen nog eens terug, het werd een sprint voor de zege.

De Lie zette al vroeg de sprint in, maar Van der Poel wachtte het goede moment af om op en over de voormalige Belgische kampioen te gaan. Van der Poel won zo net als in 2020 de etappe op de Vesten in Geraardsbergen.

Van der Poel had niet de beste benen

"Ik wist dat Arnaud er een lange sprint van wilde maken", zei Van der Poel achteraf. "Ik had net genoeg kracht om hem nog voorbij te gaan. Ik had niet de beste benen, maar ik ging niet kapot. Daar ben ik wel blij mee", verraste Van der Poel toch.

"Dit is exact wat ik nodig heb, lang diep gaan om een betere vorm te krijgen. Ik zit zeker nog niet aan mijn top, dat zal nog moeten verbeteren. Maar daarvoor ben ik ook hier en ik ben blij om hier weer te winnen."