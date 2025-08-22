"Blij dat hij komt, maar...": Vanthourenhout zet puntjes op de i over transfer Evenepoel

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe vinden Sven Vanthourenhout en Remco Evenepoel elkaar terug. Al benadrukt Vanthourenhout wel dat ze niet samen zijn binnengehaald.

Zowel Sven Vanthourenhout als Remco Evenepoel werden al enkele maanden gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Vanthourenhout ging half juli aan de slag, Evenepoel komt op 1 januari over.

Al zal dat eigenlijk al vroeger zijn. Midden oktober staat het eerste kamp met het team in Oostenrijk in de thuishaven van Red Bull op het programma. Daar zal Evenepoel voor het eerst kennismaken met zijn nieuwe ploeg.

Transfers Evenepoel en Vanthourenhout apart geregeld

Met Vanthourenhout zal Evenepoel dat niet meer moeten doen, de twee kennen elkaar van bij de Belgische bond. Al hebben hun transfers wel niets met elkaar te maken, benadrukt Vanthourenhout nog eens.

"De gesprekken tussen Red Bull-BORA-hansgrohe en mij zijn in maart gestart, het verhaal Remco is daar pas later bijgekomen", stelt Vanthourenhout bij HLN. Evenepoel tekende pas eind augustus bij het Duitse team.

Vanthourenhout is uiteraard blij met de komst van Evenepoel. "Gezien de succesvolle geschiedenis die we samen hebben, ben ik uiteraard blij dat Remco erbij komt, maar het is een samenwerking die past binnen het geheel van de ploeg."