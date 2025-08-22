Blij met vertrek Evenepoel? Jonge ploegmaat ruikt zijn kans

Remco Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step en dus komen er kansen voor andere renners bij The Wolfpack. Junior Lecerf ziet dat wel zitten.

Met de transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe verliest Soudal Quick-Step zijn beste renner. Vooral bergop en in rittenkoersen zal The Wolfpack volgend jaar een stap achteruit moeten doen.

Toch is er nog heel wat talent aanwezig. Onder meer Ilan Van Wilder, Mikel Landa en Valentin Paret-Peintre rijden op dit moment al voor Soudal Quick-Step, Steff Cras maakt in 2026 de overstap van TotalEnergies.

Ook Junior Lecerf rijdt al bij Soudal Quick-Step. De 22-jarige Belg won afgelopen week nog een etappe en het eindklassement in de Ronde van Tsjechië en staat zaterdag voor het tweede jaar op rij aan de start van de Vuelta.

Lecerf ziet voordelen door vertrek Evenepoel

Het vertrek van Evenepoel is voor Lecerf dan ook een goede zaak. "Het is jammer voor de ploeg, want Remco is de absolute kopman en het uithangbord van het team. Het is een sympathieke kerel, dus het is jammer dat we die kwijt zijn", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Er komen door het vertrek van Evenepoel wel meer kansen voor Lecerf. "Ik ben stap voor stap aan het groeien en dus komt dit wel op een goed moment, zodat ik iets meer voor mezelf kan rijden in de kleinere koersen."