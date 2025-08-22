De Cauwer voorspelt terugkeer oude tijden na vertrek Evenepoel: "Hij zet Soudal Quick-Step op de kaart in het voorjaar"

Sinds het vertrek van Evenepoel bekend is, wordt er duchtig gespeculeerd of Soudal Quick-Step oude tijden zal herbeleven. Daar wordt mee bedoeld of Soudal Quick-Step weer zoals in het verleden een ploeg voor de klassiekers zal worden.

José De Cauwer ziet het alvast helemaal gebeuren. Hij noemt de naam van Remco Evenepoel niet: voor hem heeft het dus niet meteen daarmee te maken. Wel is het zo dat het ongeveer zal samengaan met het vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step. Ergens heeft het misschien zo moeten zijn en worden alle partijen er beter van.

Het meest belangrijke is dat Soudal Quick-Step weer een talent heeft waar het in de klassiekers mee kan oogsten. Dat is Paul Magnier. De Cauwer gaf tijdens de VRT-uitzending van rit 1 in de Renewi Tour op zijn eigen wijze aan hoe Magnier al snel als een raket naar omhoog schoot. "Hij kwam binnen met een paar kanonskogels."



Magnier wordt wereldtop volgens De Cauwer

Zoiets valt uiteraard niet aan te houden: Magnier verzeilde dus even weer op de achtergrond. "Hij was dan een tijdje weg. Daardoor begonnen misschien al wat mensen te twijfelen. Wat hij de laatste tijd wederom laten zien heeft: hij is zo’n talent. Hij gaat wereldtop worden", voorspelt De Cauwer. Duidelijke woorden van de voormalige bondscoach.

Magnier is ook een renner die snel van een opdoffer kan herstellen. Zo kwam hij in juni in de Heistse Pijl ten val, maar won hij alsnog. "En in Heist-op-den-Berg moet je twee kilometer voor de finish al vooraan zitten. Het getuigt van goede wil om zo snel te leren. Het is een hele goede. Hij gaat Soudal Quick-Step in het klassieke voorjaar terug op de kaart zetten."

Nieuwe gouden tijden voor Soudal Quick-Step

Dat is ook een voorspelling om u tegen te zeggen. Op dat vlak presteert de ploeg de laatste jaren immers veel minder goed dan vroeger. Met de ontbolstering van Magnier breken er nieuwe gouden tijden aan volgens De Cauwer, zeker met mannen als Lampaert en Stuyven die hem kunnen begeleiden.