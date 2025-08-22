Eindzege wordt lastige opdracht: Van Aert krijgt tikje in de Ronde van Duitsland

Wout van Aert heeft een klein tikje gekregen in de Ronde van Duitsland. In de tweede etappe kon hij in de finale niet volgen en hij zakt in het klassement naar de vierde plaats.

Tussen Herford en Arnsberg stond een etappe van 190 kilometer op het programma in de Ronde van Duitsland. Op 15 kilometer van de streep lag een bonificatiesprint, waar drie, twee en een seconde te rapen viel.

Net als in de eerste etappe in lijn pakte Van Aert de volle buit en werd hij ook virtueel leider in het klassement. Van Aert probeerde door te zetten met een groepje, maar hij kreeg niet veel ruimte en werd weer ingelopen.



Van Aert kan niet volgen en verliest tijd

Op zo'n 10 kilometer van de streep vormde zich een groep van zo'n twaalf renners, maar zonder Van Aert. Zijn ploegmaat Brennan en Milan waren wel van de partij, een kilometer later versnelde Wærenskjold nog eens.

Hij kreeg Narvaez en Sheehan mee, de drie zouden sprinten voor de zege. Sheehan juichte, maar werd op de streep nog geklopt door Narvaez. Van Aert bolde in het peloton op 24ste plaats en op 14 seconden over de streep.

Van Aert is nu vierde in het klassement op 15 seconden van Wærenskjold. Zaterdag rijdt het peloton richting Kassel, met vooral in het begin van de etappe enkele hellingen. Op drie kilometer van de streep ligt opnieuw een bonificatiesprint.