INEOS Grenadiers wil driejarig contract van Derek Gee afkopen, Israel-Premier Tech reageert verbolgen

Het wielrennen gaat steeds meer de richting van het voetbal uit wat transfers betreft. INEOS Grenadiers koopt nu zelf het contract tot eind 2028 van Derek Gee af bij Israel-Premier Tech.

Renners die een jaar voor het einde van hun contract vertrekken bij een ploeg, dat zagen we de laatste jaren steeds meer in het wielrennen. Dat gebeurde bij Remco Evenepoel Maxim Van Gils voor hun transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

Zo konden respectievelijk Soudal Quick-Step en Lotto nog een som ontvangen, minimaal het loon van het nog lopende contract, en vermijden dat hun renner een jaar later gratis zou vertrekken bij hen.

Derek Gee van Israel-Premier Tech naar INEOS Grenadiers?

INEOS Grenadiers gaat nu nog een stap verder. Volgens Daniel Benson en La Gazzetta dello Sport, twee betrouwbare bronnen op het vlak van transfers, zou het contract van Derek Gee tot eind 2028 afkopen bij Israel-Premier Tech.

De ploeg van Gee bevestigt nu ook dat de advocaten van de Canadees de opzegprocedure in gang hebben gezet. De ploeg wil Gee echter aan zijn contract tot eind 2028 houden.

"Het team wil in gesprek gaan met de vertegenwoordigers van Gee en de UCI om dit probleem op te lossen en het bestaande contract in ere te houden."

Statement regarding Derek Gee pic.twitter.com/iU1RljiKFy — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 22, 2025