"Is het een opluchting..." Jorgenson duidelijk over afwezigheid van Pogacar in de Vuelta

In de Tour de France kreeg Matteo Jorgenson weinig tot geen ruimte van Tadej Pogacar. In de Vuelta moet de Amerikaan de wereldkampioen niet vrezen.

Vorig jaar werd Matteo Jorgenson nog achtste in de Tour, dit jaar verging het de Amerikaan veel minder en werd hij 19de, op net geen anderhalf uur van Tadej Pogacar. Visma-Lease a Bike kon het spel met twee kopmannen dan ook nooit spelen.

Geen Pogacar in de Vuelta

Tadej Pogacar liet dat ook niet toe. Bij elke aanval van Jorgenson zat de wereldkampioen of één van zijn ploegmaats meteen op het wiel van de Amerikaan. In de Vuelta zal hij geen last hebben van Pogacar.

Of Jorgenson een klassement zal rijden in de Vuelta, is ook voor de Amerikaan nog niet duidelijk. "Klassementen rijden is tegenwoordig wel een doel van mij", zegt hij bij In de Leiderstrui. "Deze Vuelta zou een goede mogelijkheid kunnen zijn."

Jorgenson zal genieten van koersen zonder Pogacar

"Maar we moeten zien hoe goed ik zal zijn en hoe de koers zich ontvouwt." En het zal dus zonder Pogacar zijn. "Is het een opluchting… Ja, eigenlijk wel ja", lachte Jorgenson. "De koers zal heel anders zijn zonder hem, omdat iedere renner anders zal rijden nu hij er niet is."

Want als Pogacar er is, dwingt hij volgens Jorgenson iedereen om anders te koersen. Hij kijkt er dan ook naar uit. "Het komt niet vaak voor dat ik de kans krijg om te koersen zonder hem. Daar ga ik van genieten."