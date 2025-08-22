Niet enkel Terpstra en Vanmarcke: Soudal Quick-Step haalt ook oude bekende terug

Niet enkel Terpstra en Vanmarcke: Soudal Quick-Step haalt ook oude bekende terug
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het vertrek van Remco Evenepoel zorgt ervoor dat er een nieuw tijdperk begint bij Soudal Quick-Step. Er worden niet alleen nieuwe renners aangetrokken, ook in de sportieve staff komen er een aantal nieuwe mensen bij.

Dat de klassiekers opnieuw belangrijk worden voor Soudal Quick-Step, is al een tijdje duidelijk. Er werden al heel wat nieuwe renners aangetrokken om ook in het voorjaar opnieuw een rol van betekenis te spelen. 

Zo werden Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike), Edward Planckaert en Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck) aangetrokken, net als sprinter Alberto Dainese (Tudor). 

Lees ook... 'Sep Vanmarcke gaat opnieuw aan de slag als ploegleider bij Belgische topploeg'

Ook in de sportieve omkadering wordt mensen met ervaring in de klassiekers binnengehaald. Niki Terpstra en Sep Vanmarcke gaan aan de slag als ploegleider, dat heeft de ploeg bevestigd in een persmededeling. Ex-renner Eliot Lietaer wordt ploegleider bij het opleidingsteam.

Tim Declercq wordt coach bij Soudal Quick-Step

Tim Declercq, die zeven jaar voor The Wolfpack reed en eind dit jaar stopt als renner, gaat dan weer aan de slag als coach. Dimitri Peyskens, ploegleider bij R.EV Cycling Academy U19 Team, en Michel Geerinck, die meekomt met Jasper Stuyven, worden er trainer. 

De contracten van Davide Bramati, Tom Steels en Wilfried Peeters werden dan weer verlengd. Kevin Hulmans, ploegleider bij het opleidingsteam, wordt betrokken bij het WorldTour-team. Trainers  Koen Pelgrim en Frederik Broché blijven ook aan boord. Over Klaas Lodewyck, die wellicht Evenepoel volgt, wordt niet gesproken. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sep Vanmarcke
Davide Bramati
Tom Steels

Meer nieuws

'Sep Vanmarcke gaat opnieuw aan de slag als ploegleider bij Belgische topploeg'

'Sep Vanmarcke gaat opnieuw aan de slag als ploegleider bij Belgische topploeg'

07:30
Blij met vertrek Evenepoel? Jonge ploegmaat ruikt zijn kans

Blij met vertrek Evenepoel? Jonge ploegmaat ruikt zijn kans

14:00
Voormalige revelatie van de Tour krijgt stevige dopingschorsing opgelegd

Voormalige revelatie van de Tour krijgt stevige dopingschorsing opgelegd

13:30
Topfavoriet met twijfels? Vingegaard had problemen tijdens voorbereiding op de Vuelta

Topfavoriet met twijfels? Vingegaard had problemen tijdens voorbereiding op de Vuelta

12:30
🎥 De frustratie druipt ervan af: Thibau Nys maakt zich bijzonder boos in Renewi Tour

🎥 De frustratie druipt ervan af: Thibau Nys maakt zich bijzonder boos in Renewi Tour

12:30
INEOS Grenadiers wil driejarig contract van Derek Gee afkopen, Israel-Premier Tech reageert verbolgen

INEOS Grenadiers wil driejarig contract van Derek Gee afkopen, Israel-Premier Tech reageert verbolgen

12:00
🎥 "Oh neen": Van Aert onthult hoe ritzege in de Tour er bijna niet kwam

🎥 "Oh neen": Van Aert onthult hoe ritzege in de Tour er bijna niet kwam

11:00
Alpecin-Deceuninck én Soudal Quick-Step geweigerd: Jenthe Biermans legt keuze uit

Alpecin-Deceuninck én Soudal Quick-Step geweigerd: Jenthe Biermans legt keuze uit

10:00
"Blij dat hij komt, maar...": Vanthourenhout zet puntjes op de i over transfer Evenepoel

"Blij dat hij komt, maar...": Vanthourenhout zet puntjes op de i over transfer Evenepoel

09:00
Wout van Aert steekt bewondering voor piepjonge ploegmaat niet weg

Wout van Aert steekt bewondering voor piepjonge ploegmaat niet weg

08:30
Tim Merlier streng voor collega's na zesde plaats in de Renewi Tour

Tim Merlier streng voor collega's na zesde plaats in de Renewi Tour

08:00
De Cauwer voorspelt terugkeer oude tijden na vertrek Evenepoel: "Hij zet Soudal Quick-Step op de kaart in het voorjaar"

De Cauwer voorspelt terugkeer oude tijden na vertrek Evenepoel: "Hij zet Soudal Quick-Step op de kaart in het voorjaar"

07:00
Nu zijn de rollen eens omgekeerd: Mathieu van der Poel maakt de vergelijking met Tom Pidcock

Nu zijn de rollen eens omgekeerd: Mathieu van der Poel maakt de vergelijking met Tom Pidcock

21:30
Vergelijken mag, klonen niet: Mathieu van der Poel geprezen als man die talent herkent en het telkens afmaakt onder druk

Vergelijken mag, klonen niet: Mathieu van der Poel geprezen als man die talent herkent en het telkens afmaakt onder druk

20:30
Philippe Gilbert brengt discussie op gang over Belgische topper: "Na het vertrek van Remco Evenepoel..."

Philippe Gilbert brengt discussie op gang over Belgische topper: "Na het vertrek van Remco Evenepoel..."

20:00
"Hoop dat hij Van der Poel uitdaagt, maar...": veldritliefhebbers kruisen de vingers na uitspraak van Wout van Aert

"Hoop dat hij Van der Poel uitdaagt, maar...": veldritliefhebbers kruisen de vingers na uitspraak van Wout van Aert

19:00
Terwijl Van Aert lijkt te willen meedoen voor eindzege in Duitsland: Sarah De Bie houdt onderonsje met Belgische actrice

Terwijl Van Aert lijkt te willen meedoen voor eindzege in Duitsland: Sarah De Bie houdt onderonsje met Belgische actrice

18:30
Banden tussen clan Van der Poel en gezin Louis Talpe aangehaald: Roxanne Bertels komt met oprechte felicitaties

Banden tussen clan Van der Poel en gezin Louis Talpe aangehaald: Roxanne Bertels komt met oprechte felicitaties

18:00
Visma pakt uit met zelfs zaakje voor Van Aert, De Cauwer blikt vooruit: "Misschien gaat Van der Poel enkel voor ritzege"

Visma pakt uit met zelfs zaakje voor Van Aert, De Cauwer blikt vooruit: "Misschien gaat Van der Poel enkel voor ritzege"

17:15
Pogacar vs Evenepoel, en voor de rest? Jonas Vingegaard kondigt een heel verrassende beslissing aan

Pogacar vs Evenepoel, en voor de rest? Jonas Vingegaard kondigt een heel verrassende beslissing aan

16:15
Quick-Step haalt de T-Rex weer uit zijn kot: Wolfpack kondigt Vuelta-ambities aan en verstuurt gemengd signaal

Quick-Step haalt de T-Rex weer uit zijn kot: Wolfpack kondigt Vuelta-ambities aan en verstuurt gemengd signaal

16:00
De Cauwer houdt zich niet in bij enorme lofzang: "Vraag maar eens aan Thibau Nys, dat wordt de man"

De Cauwer houdt zich niet in bij enorme lofzang: "Vraag maar eens aan Thibau Nys, dat wordt de man"

21/08
Eerste belangrijk nieuws over Remco Evenepoel sinds bekendmaking van zijn transfer is een feit

Eerste belangrijk nieuws over Remco Evenepoel sinds bekendmaking van zijn transfer is een feit

21/08
Meurisse weg bij Alpecin-Deceuninck en trekt met uitgekiend plan naar nieuwe ploeg: "Zoals ik deed voor Van der Poel"

Meurisse weg bij Alpecin-Deceuninck en trekt met uitgekiend plan naar nieuwe ploeg: "Zoals ik deed voor Van der Poel"

21/08
Mathieu van der Poel heeft specifieke maatregel in gedachten om zijn kansen in het mountainbiken te vergroten

Mathieu van der Poel heeft specifieke maatregel in gedachten om zijn kansen in het mountainbiken te vergroten

21/08
Wout van Aert trekt weer streep door wielerevenement en verklaart: dit wil hij zich besparen door WK te skippen

Wout van Aert trekt weer streep door wielerevenement en verklaart: dit wil hij zich besparen door WK te skippen

21/08
Sven Vanthourenhout verduidelijkt samenwerking met Evenepoel en laat zich uit over heisa van Remco's transfer

Sven Vanthourenhout verduidelijkt samenwerking met Evenepoel en laat zich uit over heisa van Remco's transfer

21/08
Wout van Aert geeft toe dat hij na afloop van de Tour de France toch wel van iets last heeft gehad

Wout van Aert geeft toe dat hij na afloop van de Tour de France toch wel van iets last heeft gehad

21/08
Afscheid in mineur dreigt: ploegmaat van Wout van Aert krijgt hard verdict en breekt sleutelbeen

Afscheid in mineur dreigt: ploegmaat van Wout van Aert krijgt hard verdict en breekt sleutelbeen

21/08
José De Cauwer zal het nooit vergeten en is lyrisch over gebaar van Mathieu van der Poel

José De Cauwer zal het nooit vergeten en is lyrisch over gebaar van Mathieu van der Poel

21/08
Prachtig als de aanhouder wint! Belgische wielrenner realiseert primeur en mijlpaal: "Hij heeft iets te goed van mij"

Prachtig als de aanhouder wint! Belgische wielrenner realiseert primeur en mijlpaal: "Hij heeft iets te goed van mij"

21/08
Aantal afzeggers blijft toenemen: Maxim Van Gils legt uit wat zijn grote vrees is wat het WK in Rwanda betreft

Aantal afzeggers blijft toenemen: Maxim Van Gils legt uit wat zijn grote vrees is wat het WK in Rwanda betreft

21/08
Wout van Aert doet valpartij snel vergeten en drukt bewondering uit voor bepaalde renner: "Hij rijdt dit jaar erg sterk"

Wout van Aert doet valpartij snel vergeten en drukt bewondering uit voor bepaalde renner: "Hij rijdt dit jaar erg sterk"

21/08
"Dat kun je je toch niet voorstellen": De Cauwer stellig over transfer van Stuyven

"Dat kun je je toch niet voorstellen": De Cauwer stellig over transfer van Stuyven

21/08
Thibau Nys krijgt lof uit overwachte hoek: "Hij is niet zo'n sterretje"

Thibau Nys krijgt lof uit overwachte hoek: "Hij is niet zo'n sterretje"

20/08
Gaat Van Aert deze winter wel crossen? Trainer zegt wat belangrijkste is

Gaat Van Aert deze winter wel crossen? Trainer zegt wat belangrijkste is

20/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Remco Evenepoel Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Serge Pauwels Sep Vanmarcke Mathieu Heijboer Tadej Pogacar Sven Vanthourenhout Maxim Van Gils Primoz Roglic Thomas Pidcock Kasper Asgreen Mikel Landa Meana Linda Melanie Villumsen Serup Philippe Gilbert Lorena Wiebes

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved