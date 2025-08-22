Niet enkel Terpstra en Vanmarcke: Soudal Quick-Step haalt ook oude bekende terug

Het vertrek van Remco Evenepoel zorgt ervoor dat er een nieuw tijdperk begint bij Soudal Quick-Step. Er worden niet alleen nieuwe renners aangetrokken, ook in de sportieve staff komen er een aantal nieuwe mensen bij.

Dat de klassiekers opnieuw belangrijk worden voor Soudal Quick-Step, is al een tijdje duidelijk. Er werden al heel wat nieuwe renners aangetrokken om ook in het voorjaar opnieuw een rol van betekenis te spelen.

Zo werden Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike), Edward Planckaert en Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck) aangetrokken, net als sprinter Alberto Dainese (Tudor).



Ook in de sportieve omkadering wordt mensen met ervaring in de klassiekers binnengehaald. Niki Terpstra en Sep Vanmarcke gaan aan de slag als ploegleider, dat heeft de ploeg bevestigd in een persmededeling. Ex-renner Eliot Lietaer wordt ploegleider bij het opleidingsteam.

Tim Declercq wordt coach bij Soudal Quick-Step

Tim Declercq, die zeven jaar voor The Wolfpack reed en eind dit jaar stopt als renner, gaat dan weer aan de slag als coach. Dimitri Peyskens, ploegleider bij R.EV Cycling Academy U19 Team, en Michel Geerinck, die meekomt met Jasper Stuyven, worden er trainer.

De contracten van Davide Bramati, Tom Steels en Wilfried Peeters werden dan weer verlengd. Kevin Hulmans, ploegleider bij het opleidingsteam, wordt betrokken bij het WorldTour-team. Trainers Koen Pelgrim en Frederik Broché blijven ook aan boord. Over Klaas Lodewyck, die wellicht Evenepoel volgt, wordt niet gesproken.