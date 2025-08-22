"Nog niet op dat punt in mijn carrière": Van Aert weerlegt nieuwe rol

Wout van Aert heeft in de Deutschland Tour naast Steven Kruijswijk vier jonge ploegmaats. Hij probeert zijn ervaringen te delen, maar voor een rol als mentor is het nog te vroeg.

Wout van Aert (30) en Steven Kruijswijk (38) rijden in de Deutschland Tour enkel met ploegmaats die geboren zijn in 2003 of later. Niklas Behrens (21, 2003), Tijmen Graat (22, 2003), Matthew Brennan (20, 2005) en Matisse Van Kerckhove (18, 2006).

Met zijn 18 jaar en 343 dagen was Van Kerckhove zelfs de jongste renner aan de start in Duitsland, hij is nog maar aan zijn eerste jaar bij het opleidingsteam van Visma-Lease a Bike bezig. Toch mag hij nu al proeven van profkoersen.



Van Aert wil ervaring doorgeven

En dat met ervaren rotten als Van Aert en Kruijswijk als ploegmaats. De jonge renners kunnen stelen met de ogen, wat Van Aert belangrijk vindt. Dan kunnen ze zien hoe ze zo goed mogelijk kunnen positioneren of actie ondernemen op het juiste moment.

Te vroeg voor rol als mentor

Toch betekent het niet dat Van Aert nu in elke koers mentor zal zijn. "Ik ben nog niet op het punt in mijn carrière dat ik er alleen ben om die jonge gasten wat bij te leren", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar op dit moment van het jaar, in de context waar ik zelf vooral wat wil verbeteren, is het wel mooi om zo omringd te zijn door jonge mannekes." Van Aert wil nog scoren in de Bretagne Classic (31/08), Quebec (12/09), Montréal (14/09) en de Super 8 Classic (21/09).