"Nog niet op dat punt in mijn carrière": Van Aert weerlegt nieuwe rol

"Nog niet op dat punt in mijn carrière": Van Aert weerlegt nieuwe rol
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert heeft in de Deutschland Tour naast Steven Kruijswijk vier jonge ploegmaats. Hij probeert zijn ervaringen te delen, maar voor een rol als mentor is het nog te vroeg.

Wout van Aert (30) en Steven Kruijswijk (38) rijden in de Deutschland Tour enkel met ploegmaats die geboren zijn in 2003 of later. Niklas Behrens (21, 2003), Tijmen Graat (22, 2003), Matthew Brennan (20, 2005) en Matisse Van Kerckhove (18, 2006). 

Met zijn 18 jaar en 343 dagen was Van Kerckhove zelfs de jongste renner aan de start in Duitsland, hij is nog maar aan zijn eerste jaar bij het opleidingsteam van Visma-Lease a Bike bezig. Toch mag hij nu al proeven van profkoersen. 

Lees ook... Eindzege wordt lastige opdracht: Van Aert krijgt tikje in de Ronde van Duitsland

Van Aert wil ervaring doorgeven

En dat met ervaren rotten als Van Aert en Kruijswijk als ploegmaats. De jonge renners kunnen stelen met de ogen, wat Van Aert belangrijk vindt. Dan kunnen ze zien hoe ze zo goed mogelijk kunnen positioneren of actie ondernemen op het juiste moment. 

Te vroeg voor rol als mentor

Toch betekent het niet dat Van Aert nu in elke koers mentor zal zijn. "Ik ben nog niet op het punt in mijn carrière dat ik er alleen ben om die jonge gasten wat bij te leren", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

"Maar op dit moment van het jaar, in de context waar ik zelf vooral wat wil verbeteren, is het wel mooi om zo omringd te zijn door jonge mannekes." Van Aert wil nog scoren in de Bretagne Classic (31/08), Quebec (12/09), Montréal (14/09) en de Super 8 Classic (21/09). 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Eindzege wordt lastige opdracht: Van Aert krijgt tikje in de Ronde van Duitsland

Eindzege wordt lastige opdracht: Van Aert krijgt tikje in de Ronde van Duitsland

18:30
"Dat gaf de doorslag": Vanmarcke verklaart keuze voor Soudal Quick-Step

"Dat gaf de doorslag": Vanmarcke verklaart keuze voor Soudal Quick-Step

19:00
🎥 "Oh neen": Van Aert onthult hoe ritzege in de Tour er bijna niet kwam

🎥 "Oh neen": Van Aert onthult hoe ritzege in de Tour er bijna niet kwam

11:00
🎥 Van der Poel gaat bijzonder diep voor ritzege in Renewi Tour, maar verrast nadien met uitspraak

🎥 Van der Poel gaat bijzonder diep voor ritzege in Renewi Tour, maar verrast nadien met uitspraak

17:30
Wout van Aert steekt bewondering voor piepjonge ploegmaat niet weg

Wout van Aert steekt bewondering voor piepjonge ploegmaat niet weg

08:30
25-jarige Hollmann, ploegmaat van Van der Poel, moet vrezen voor einde van zijn carrière

25-jarige Hollmann, ploegmaat van Van der Poel, moet vrezen voor einde van zijn carrière

16:30
Geen Vuelta voor Lennert Van Eetvelt: Lotto komt met update

Geen Vuelta voor Lennert Van Eetvelt: Lotto komt met update

16:00
Niet enkel Terpstra en Vanmarcke: Soudal Quick-Step haalt ook oude bekende terug

Niet enkel Terpstra en Vanmarcke: Soudal Quick-Step haalt ook oude bekende terug

15:00
Blij met vertrek Evenepoel? Jonge ploegmaat ruikt zijn kans

Blij met vertrek Evenepoel? Jonge ploegmaat ruikt zijn kans

14:00
Voormalige revelatie van de Tour krijgt stevige dopingschorsing opgelegd

Voormalige revelatie van de Tour krijgt stevige dopingschorsing opgelegd

13:30
Topfavoriet met twijfels? Vingegaard had problemen tijdens voorbereiding op de Vuelta

Topfavoriet met twijfels? Vingegaard had problemen tijdens voorbereiding op de Vuelta

12:30
🎥 De frustratie druipt ervan af: Thibau Nys maakt zich bijzonder boos in Renewi Tour

🎥 De frustratie druipt ervan af: Thibau Nys maakt zich bijzonder boos in Renewi Tour

12:30
INEOS Grenadiers wil driejarig contract van Derek Gee afkopen, Israel-Premier Tech reageert verbolgen

INEOS Grenadiers wil driejarig contract van Derek Gee afkopen, Israel-Premier Tech reageert verbolgen

12:00
Alpecin-Deceuninck én Soudal Quick-Step geweigerd: Jenthe Biermans legt keuze uit

Alpecin-Deceuninck én Soudal Quick-Step geweigerd: Jenthe Biermans legt keuze uit

10:00
"Hoop dat hij Van der Poel uitdaagt, maar...": veldritliefhebbers kruisen de vingers na uitspraak van Wout van Aert

"Hoop dat hij Van der Poel uitdaagt, maar...": veldritliefhebbers kruisen de vingers na uitspraak van Wout van Aert

21/08
"Blij dat hij komt, maar...": Vanthourenhout zet puntjes op de i over transfer Evenepoel

"Blij dat hij komt, maar...": Vanthourenhout zet puntjes op de i over transfer Evenepoel

09:00
Terwijl Van Aert lijkt te willen meedoen voor eindzege in Duitsland: Sarah De Bie houdt onderonsje met Belgische actrice

Terwijl Van Aert lijkt te willen meedoen voor eindzege in Duitsland: Sarah De Bie houdt onderonsje met Belgische actrice

21/08
Tim Merlier streng voor collega's na zesde plaats in de Renewi Tour

Tim Merlier streng voor collega's na zesde plaats in de Renewi Tour

08:00
'Sep Vanmarcke gaat opnieuw aan de slag als ploegleider bij Belgische topploeg'

'Sep Vanmarcke gaat opnieuw aan de slag als ploegleider bij Belgische topploeg'

07:30
De Cauwer voorspelt terugkeer oude tijden na vertrek Evenepoel: "Hij zet Soudal Quick-Step op de kaart in het voorjaar"

De Cauwer voorspelt terugkeer oude tijden na vertrek Evenepoel: "Hij zet Soudal Quick-Step op de kaart in het voorjaar"

07:00
Nu zijn de rollen eens omgekeerd: Mathieu van der Poel maakt de vergelijking met Tom Pidcock

Nu zijn de rollen eens omgekeerd: Mathieu van der Poel maakt de vergelijking met Tom Pidcock

21:30
Wout van Aert trekt weer streep door wielerevenement en verklaart: dit wil hij zich besparen door WK te skippen

Wout van Aert trekt weer streep door wielerevenement en verklaart: dit wil hij zich besparen door WK te skippen

21/08
Vergelijken mag, klonen niet: Mathieu van der Poel geprezen als man die talent herkent en het telkens afmaakt onder druk

Vergelijken mag, klonen niet: Mathieu van der Poel geprezen als man die talent herkent en het telkens afmaakt onder druk

20:30
Philippe Gilbert brengt discussie op gang over Belgische topper: "Na het vertrek van Remco Evenepoel..."

Philippe Gilbert brengt discussie op gang over Belgische topper: "Na het vertrek van Remco Evenepoel..."

20:00
Wout van Aert geeft toe dat hij na afloop van de Tour de France toch wel van iets last heeft gehad

Wout van Aert geeft toe dat hij na afloop van de Tour de France toch wel van iets last heeft gehad

21/08
Visma pakt uit met zelfs zaakje voor Van Aert, De Cauwer blikt vooruit: "Misschien gaat Van der Poel enkel voor ritzege"

Visma pakt uit met zelfs zaakje voor Van Aert, De Cauwer blikt vooruit: "Misschien gaat Van der Poel enkel voor ritzege"

21/08
Banden tussen clan Van der Poel en gezin Louis Talpe aangehaald: Roxanne Bertels komt met oprechte felicitaties

Banden tussen clan Van der Poel en gezin Louis Talpe aangehaald: Roxanne Bertels komt met oprechte felicitaties

21/08
Pogacar vs Evenepoel, en voor de rest? Jonas Vingegaard kondigt een heel verrassende beslissing aan

Pogacar vs Evenepoel, en voor de rest? Jonas Vingegaard kondigt een heel verrassende beslissing aan

21/08
Quick-Step haalt de T-Rex weer uit zijn kot: Wolfpack kondigt Vuelta-ambities aan en verstuurt gemengd signaal

Quick-Step haalt de T-Rex weer uit zijn kot: Wolfpack kondigt Vuelta-ambities aan en verstuurt gemengd signaal

21/08
Wout van Aert doet valpartij snel vergeten en drukt bewondering uit voor bepaalde renner: "Hij rijdt dit jaar erg sterk"

Wout van Aert doet valpartij snel vergeten en drukt bewondering uit voor bepaalde renner: "Hij rijdt dit jaar erg sterk"

21/08
De Cauwer houdt zich niet in bij enorme lofzang: "Vraag maar eens aan Thibau Nys, dat wordt de man"

De Cauwer houdt zich niet in bij enorme lofzang: "Vraag maar eens aan Thibau Nys, dat wordt de man"

21/08
Eerste belangrijk nieuws over Remco Evenepoel sinds bekendmaking van zijn transfer is een feit

Eerste belangrijk nieuws over Remco Evenepoel sinds bekendmaking van zijn transfer is een feit

21/08
Meurisse weg bij Alpecin-Deceuninck en trekt met uitgekiend plan naar nieuwe ploeg: "Zoals ik deed voor Van der Poel"

Meurisse weg bij Alpecin-Deceuninck en trekt met uitgekiend plan naar nieuwe ploeg: "Zoals ik deed voor Van der Poel"

21/08
Mathieu van der Poel heeft specifieke maatregel in gedachten om zijn kansen in het mountainbiken te vergroten

Mathieu van der Poel heeft specifieke maatregel in gedachten om zijn kansen in het mountainbiken te vergroten

21/08
Sven Vanthourenhout verduidelijkt samenwerking met Evenepoel en laat zich uit over heisa van Remco's transfer

Sven Vanthourenhout verduidelijkt samenwerking met Evenepoel en laat zich uit over heisa van Remco's transfer

21/08
Afscheid in mineur dreigt: ploegmaat van Wout van Aert krijgt hard verdict en breekt sleutelbeen

Afscheid in mineur dreigt: ploegmaat van Wout van Aert krijgt hard verdict en breekt sleutelbeen

21/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Remco Evenepoel Tim Merlier Thibau Nys Serge Pauwels Jonas Vingegaard Rasmussen Sep Vanmarcke Sven Vanthourenhout Kasper Asgreen Tibor Del Grosso Wilfried Peeters Linda Melanie Villumsen Serup Thomas Pidcock Tom Steels Mikel Landa Meana Philippe Gilbert Jasper Stuyven Tadej Pogacar

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved