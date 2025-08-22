'Sep Vanmarcke gaat opnieuw aan de slag als ploegleider bij Belgische topploeg'

Soudal Quick-Step versterkt stevig zijn klassieke kern in 2026. Na enkele renners zijn nu ook twee ploegleiders in beeld bij The Wolfpack.

Met onder meer Jasper Stuyven, Dylan van Baarle en Edward Planckaert versterkte Soudal Quick-Step zijn klassieke kern al stevig. Na het vertrek van Remco Evenepoel wordt opnieuw meer ingezet op het collectief.

Die klassieke kern wordt niet alleen versterkt op de fiets, maar ook in de volgwagen. De Nederlander en ex-kopman Niki Terpstra werd eerder al gelinkt aan Soudal Quick-Step, waar hij voor het eerst ploegleider zou worden.

Vanmarcke aan de slag bij Soudal Quick-Step?

Volgens HLN en Het Nieuwsblad zou ook Sep Vanmarcke in 2026 aan de slag gaan bij Soudal Quick-Step als ploegleider. Tot eind vorig jaar was hij nog ploegleider bij Israel-Premier Tech, maar daar stopte Vanmarcke mee.

De voorbije maanden was Vanmarcke vooral commentator en analist, maar nu lijkt hij toch klaar om opnieuw achter het stuur te kruipen van de volgwagen. Het werk van Soudal Quick-Step lijkt zo af te zijn.

Ploegleider Klaas Lodewyck volgt Remco Evenepoel wellicht naar Red Bull-BORA-hansgrohe en dus was er versterking nodig, die is met Terpstra en Vanmarcke nu gevonden.