Tim Merlier streng voor collega's na zesde plaats in de Renewi Tour

Geen twee op twee voor Tim Merlier in de Renewi Tour, hij moest in de tweede etappe tevreden zijn met de zesde plaats en hij was kritisch voor zijn collega's.

Tim Merlier had de eerste etappe van de Renewi Tour met overmacht gewonnen in het Nederlandse Breskens. Voor de tweede etappe trok het peloton naar West-Vlaanderen, met start in Blankenberge en aankomst in Ardooie.

Er werd opnieuw gesprint voor de ritzege, maar Tim Merlier kon er niet zijn veertiende zege van het seizoen boeken. De leider in het algemene klassement zette wel aan op 200 meter van de streep, maar kon zijn inspanning niet volhouden.



Merlier over hectische sprint in de Renewi Tour

Van achteruit kwam onder meer Olav Kooij met veel meer snelheid en de Nederlander won makkelijk de etappe. Na de declassering van Milan Fretin werd Merlier zesde in de rituitslag en blijft hij zo leider in de Renewi Tour.

"Het was heel hectisch, ik ben blij dat ik overeind ben gebleven", reageerde Merlier bij VTM Nieuws. "De tegenwind maakte het extra moeilijk. Toen ik aanging, kwamen ze al met veel meer snelheid van achteruit."

Merlier maakte zich, mede door zijn nederlaag, kwaad op enkele collega's. "In de aanloop naar de sprint voelde ik ook weinig respect van sommige collega’s en daarom heb ik mijn sprint niet kunnen rijden zoals ik wou."