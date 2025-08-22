Topfavoriet met twijfels? Vingegaard had problemen tijdens voorbereiding op de Vuelta

Jonas Vingegaard is de grote topfavoriet voor de start van de Vuelta. De Deen had na de Tour wel niet veel tijd om zich voor te bereiden en werd ook nog eens ziek.

Zonder Tadej Pogacar is Jonas Vingegaard de te kloppen man in de Vuelta. Zijn laatste zege in een grote ronde is alweer van 2023 geleden, toen de Deen voor de tweede keer op rij Pogacar klopte in de Tour.

De Sloveen is er dus niet bij, maar toch wordt UAE Team Emirates-XRG zijn grootste uitdager. Joao Almeida en Juan Ayuso worden zijn twee grootste concurrenten en de twee hebben ook een voordeel op Vingegaard.

Vingegaard reed volledige Tour, Ayuso en Almeida niet

Almeida gaf na negen dagen op in de Tour met een ribbreuk, Ayuso reed de Tour zelfs niet. Vingegaard moest wel 21 dagen tot het uiterste gaan om Tadej Pogacar het vuur aan de schenen te leggen.

"Natuurlijk is het een voordeel om de Tour niet gereden te hebben", citeert Het Nieuwsblad Vingegaard op zijn persconferentie voor de Vuelta. Een ideale voorbereiding met een stage op hoogte zat er niet in voor de Deen.

Vingegaard ziek tjidens voorbereiding op Vuelta

Vingegaard stoomde zich klaar in Annecy, waar hij ook nog eens ziek werd. "Maar het stelde niet zoveel voor. Uiteindelijk heb ik min of meer alles kunnen doen wat ik wilde doen. Ik heb de best mogelijke voorbereiding gehad die ik kon hebben."